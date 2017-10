Aperturan IV Premio Internacional Miguel Cocco

Santo Domingo

Con el objetivo de seguir promoviendo con significado histórico y conciencia ciudadana las luchas de varias generaciones de dominicanos por las libertades, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) anuncia la IV edición del Premio Internacional Miguel Cocco.

Este premio también busca fomentar la investigación y difusión de escritos sobre los sucesos recientes de la historia dominicana.

El acto de apertura estuvo encabezado por el Ministro de Cultura, Pedro Bergés, quien recibió de manos de la Directora General de la institución, Luisa De Peña Díaz, el libro “Eran una sola sombra larga”, de la autoría del escritor Lipe Collado, sobre la investigación encargada por el profesor Franklin Franco, sobre el encubrimiento del crimen de Gean Awad.

Bergés ofreció su apoyo a la labor que realiza el Museo y se comprometió, a través de la institución que dirige, a promover el premio para que se proyecte a nivel nacional e internacional, como su categoría lo indica.

Dijo que un premio que lleve el nombre de una figura como lo fue Miguel Cocco no debe quedarse “entre nosotros”, por lo que con el se procura que se mantenga viva la memoria de un revolucionario que lo dio todo por la nacionalidad dominicana.

“Nosotros tenemos el deber, no solamente de honrar la memoria de Miguel Cocco, que es algo que hacemos porque él se lo merece, por lo mucho que lo queremos, sino el otro no menos importante, de conseguir que su imagen y su nombre no se queden en la sola mención de lo que fue, sino que su ejemplo sirva de guía para los jóvenes del país, a las futuras generaciones, ahora que tanta falta nos hace, ahora que estamos tan desorientados, muchas veces sin acabar de encontrar el norte”, indicó.

Entiende que el premio ayudará a mantener un sentido de lo nacional que poca gente ha querido tanto como él.

“Vamos a procurar que se conozca fuera de nuestras fronteras, estoy segurísimo de que si persistimos terminaremos convirtiendo este premio en un premio que llame la atención y que adquiera la altura que debe tener un premio que se llame Miguel Cocco”, enfatizó.

De su lado, la Directora General del Museo, Luisa De Peña Díaz, dijo que la iniciativa nace de la necesidad de honrar a una persona que siempre mantuvo las puertas abiertas para los proyectos del Museo y contribuyó considerablemente al rescate de las artes y la literatura.

“Él desde siempre promovió e impulsó todo lo que tenía que ver con el arte, cultura, literatura y educación en el país, y todo el que llegaba a su despacho encontraba las puertas abiertas”, recordó De Peña Díaz.

Dijo que su vida fue un referente de entrega hacia su pueblo, a su familia, a sus amigos y a todo el que le rodeaba.

Mientras que, doña Minerva viuda Cocco, mostró su agradecimiento de que su esposo sea honrado con un premio, al indicar que tanto ella como su familia están consciente de la importancia que tiene.

El premio es coordinado por el escritor Avelino Stanley.