¿Pero cuál descubrimiento?

LAVINIA DEL VILLAR

Durante muchos años me sentí orgullosa de haber nacido un 12 de octubre, y no precisamente por ser día de Nuestra Señora del Pilar, de quien llevo el nombre, sino por ser el gran Día del Descubrimiento de América. Me enseñaron en la escuela que Cristóbal Colón, el héroe, el visionario, el luchador e incansable soñador, logró con su valentía encontrar estas tierras que más tarde se llamarían, América. La historia del sacrificio de la Reina Isabel, que se desprendió de sus joyas para patrocinar el viaje de Colón, de las tres carabelas surcando los mares, la desesperación de los marineros porque no llegaban a ningún lado, y al fin el grito de ¡Tierra! de Rodrigo de Triana, adornaban de fantasía el cuento del descubrimiento. La fábula fue muy bien montada, así que todo me pareció quimérico y hermoso hasta que me encontré con Enriquillo, Mencía, Anacaona, Caonabo, Guacanagarix y otros tantos aborígenes que sufrieron en carne viva los abusos de sus amos españoles, y me enteré que de apróximadamente 3 millones de aborígenes que habitaban nuestra isla en el 1492, quedaban 1 millón y algo en el 1496, 1200 en 1516, solo 200 en el 1542, y en el 1555 no existía en la isla de Santo Domingo un solo indígena. Y fue que en lucha desigual, llegaron inesperadamente estos “descubridores” a despojar a los nativos de sus tierras, a robar todo lo que les pertenecía, a violar sus mujeres, hacerlos esclavos, maltratar y matar al que se rebelaba, y a pesar de toda esta barbarie recibieron méritos y reconocimientos por sus hazañas: esclavitud, explotación, genocidio, colonialismo.

12 de octubre... Día de la Raza... ¿pero de cuál raza?, ¿cuál descubrimiento?