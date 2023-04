Abinader considera que a pesar del crecimiento hay sectores que no tienen aceras ni contenes

El presidente Luis Abinader consideró este martes que para que el crecimiento económico que ha tenido el país durante décadas hay “muchos” sectores que no tienen aceras y contenes en las calles principales.

“Este país ha tenido crecimiento económico por varias décadas en momentos y situaciones más difíciles que otros, pero no es posible que con ese crecimiento económico que todavía existan poblaciones en la República Dominicana, y no pocas, que no tienen aceras y contenes”, expresó.

Al encabezar la juramentación de un “gabinete de descentralización”, en una actividad denominada “Construyendo un Poder Local al Servicio de la Gente”, el presidente dijo que en lo personal él considera que “han hecho poco”.

“Yo personalmente siento que hemos hecho poco. Hemos hecho más que en otros momentos pero tenemos que avanzar más”. Luis Abinader Presidente de la República

Durante el evento, citó a su padre José Rafael Abinader Wassaf, quien dijo en un momento que “un programa de gobierno es su presupuesto y lo demás poesía porque si no se dedican los fondos es poesía”.

Indicó que en el 2020, prometió “el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, el mejoramiento de la calidad de los servicios, la democratización de la gestión municipal y una mejor financiación municipal”.

En el año 2022 el gobierno transfirió a la Liga Municipal Dominicana 4 mil millones de pesos para la construcción de aceras, contenes, mercados, mataderos, cementerios y funerarias.

Y este año han transferido 2 mil millones de pesos que están siendo destinados, 1,500 millones para el inicio de un programa de asfaltado, que se encuentra en proceso de licitación y 500 millones destinados a seguir fortaleciendo e impulsando el programa de construcción de infraestructura y necesidades de los gobiernos locales.

Solicitó al gabinete "que se vaya preparando para la transferencia a los ayuntamientos, quienes van a hacer mejor y más eficientes los trabajos de la inversión que desde el gobierno central se les suministra.

Expresó que esas inversiones locales es lo más cercano a una distribución justa del presupuesto a todo el territorio dominicano.

“Lo podemos firmar todo y después que hemos firmado todas las leyes, todas las disposiciones, después no se cumplen ninguna”, indicó haciendo referencia a la correcta implementación del presupuesto.

Agregó que en su gobierno ha tenido las puertas abiertas para ayudarles y colaborar en lo que necesiten sin importar el partido político al que pertenezcan.

“Siempre hemos estado dispuestos a colaborar en los momentos en que han necesitado nuestro apoyo, sin importar el partido político al que pertenezcan y lo vamos a seguir haciendo en todo momento. Aquí importan las necesidades de la gente y eso es lo único importante”, expresó.

Exhortó al ministro de Interior y Policía, al ministro de Administración Pública, en su calidad de coordinador del Gabinete de Descentralización, al ministro de Hacienda y al Director General de Presupuesto, a que “sigan impulsando con la Liga Municipal Dominicana todas las acciones que propicien un rol de los gobiernos locales en la prevención y mejora de la convivencia ciudadana”.