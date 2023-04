Llueven quejas por falta de fondos en la tarjeta Supérate

Decenas de ciudadanos denunciaron ayer una sarta de irregularidades en el uso de la tarjeta perteneciente al programa de ayuda gubernamental “Supérate”.

Según expusieron en sus quejas, a las afueras de la plaza comercial Sambil, en el Distrito Nacional, donde esperaban para ser atendidos por el Centro de Atención al Ciudadano, Punto GOB, hay a quienes les fue retirada la mensualidad para compras de la canasta de alimentación básica, sin ningún motivo aparente, a otros se les consume el monto mensual sin utilizarlo y a algunos simplemente les aparece la tarjeta inhabilitada.

“Tengo un año sin comida y yo sí la necesito. Vine antes de diciembre porque el plástico tenía problemas y le ponen a uno viaje y viaje, a que venga todos los días y nada de resolver”, se quejó Altagracia mientras esperaba.

De acuerdo con su testimonio, durante el pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), poseía la tarjeta de ayuda “Solidaridad”, pero con la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), le fue cambiada por una Supérate que “no le duró dos meses activa”.

“Tengo más de cinco meses que vine aquí a reclamar. La Supérate me duró dos meses y cada vez que reclamo me dicen que se está acumulando y que se está acumulando, pero no me resuelven y vine hoy otra vez a preguntar”, aseguró.

Otros casos

Quienes pertenecen al programa del Gobierno, se supone que cuentan con facilidad para incorporarse al mercado laboral y un bono de transferencia monetaria con un monto de RD,650 para comida, igualmente algunos reciben extra un bono para pagos de gas y luz, en el mismo plástico.

En el caso de Aristides Brito, de 61 años, afirmó que hace un mes la tarjeta dejó de cubrirle la alimentación y únicamente le patrocina la compra de gas propano.

“Yo vengo con mi tarjeta y mi cédula a reclamar porque no entiendo por qué me retiraron la comida… La mayoría de las personas que estamos aquí son todas casi con la misma situación”, declaró obteniendo el respaldo de quienes hacían fila.

Asimismo, Alejandro Uribe indicó que se encontraba en el centro a esperas de hacer una reclamación debido a que hace un mes el monto destinado para hacer la compra de los alimentos se consumió en un supermercado que “ni siquiera conoce”.

Además, indicó que este mes directamente la tarjeta del programa Supérate le apareció como inactiva y no pudo acceder a ella.

Deficiencias en el servicio al clientE

Mujeres embarazadas, recién paridas y envejecientes hacen filas en el sol para ser atendidos en el Punto Gob, sin distinción por sus condiciones especiales.

La oficina tiene dentro puestos de utilidad de diferentes entidades gubernamentales, entre ellos del propio Programa Supérate, sin embargo, para la cantidad de personas que acuden, el espacio les queda pequeño, por lo que se ven en la obligatoriedad de formar largas filas a los lados de la puerta trasera de la plaza comercial, acarreando inmensidad de quejas por las horas de espera, así como por la falta de preferencia a quienes tienen limitaciones.

A ojos de periodistas del LISTÍN DIARIO ocurrió que una mujer, con la duda de si podía pasar hasta la oficina con su bebé de cinco meses en brazos, se acercó al militar que custodiaba la puerta y éste le dijo de forma certera que “sí, pero debía hacer la fila fuera”.

“Mira todas esas personas mayores que no deberían estar aquí, las personas mayores deberían hacer una fila aparte, entrarlos aparte”, dijo Altagracia, una de las personas que aguardaba en la fila, mientras relataba su propio inconveniente para recibir la ayuda gubernamental.

Según uno de los empleados del área del proyecto, sí se da preferencia a personas de avanzada edad, embarazadas, parturientas y demás, sin embargo, van rotando por falta de espacio.

“SÍ, claro que se les da preferencia, pero cuando hay espacio en el centro para avanzar”, indicó.

“Ahora mismo estamos saturados, llenos, porque la mayoría de los que vienen son esos casos y no podemos entrar todos juntos”, alegó un trabajador ante la inquietud de periodistas del LISTÍN, no obstante un señor en la fila, quien afirmó encontrarse cerca de los 70 años, rodeado por otros que superan esta edad, dijo que se encontraba en espera desde las 7:00 de la mañana, siendo ya las once.

Proceso de cambio

Decenas de usuarios siguen acudiendo a las oficinas de atención al ciudadano, Punto Gob, solicitando el cambio de la tarjeta Supérate de banda magnética a “chip electrónico”, que inició el pasado 20 de marzo.

Es el caso de la sucursal en la plaza comercial Megacentro, ubicada en la avenida San Vicente de Paúl esquina carretera Mella, donde cientos de usuarios han formado extensas filas en busca de esta nueva medida.

Durante una visita en las inmediaciones de la oficina, gran parte de los beneficiarios acudieron allí para retirar el nuevo plástico, a fin de obtener la cantidad otorgada en la tarjeta: RD,650.

Sara Altagracia Ramos, beneficiaria del programa Supérate, dijo ayer, mientras esperaba para ser atendida, que no había recibido el dinero del mes pasado, ya que aún tenía la antigua tarjeta con banda magnética.

Esta situación también fue comentada por otros usuarios, quienes alegaron haber tenido varios meses sin recibir la ayuda económica, por no realizar la renovación del plástico.

El coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Francisco (Tony) Peña Guaba, aseveró ayer que “las tarjetas con bandas, al día de hoy, no es utilizable en ninguna parte del mundo, porque es altamente infringida. Es una tarjeta que está descontinuada en el mercado y el PLD no las cambió”.

“Por eso es que los robos son tan frecuentes”, subrayó el funcionario en una entrevista.

Además, Peña Guaba indicó que hasta el momento han cambiado alrededor de 100,000 tarjetas, de 500,000 que contempla el parque.

“Durante todo el año estaremos trabajando eso, porque es un trabajo que se hace persona a persona”, explicó.

El funcionario también aseguró que para finales de este año todos los beneficiarios tendrán su tarjeta con chip electrónico.

NUEVOS SERVICIOS

“A través con la tarjeta con chip nosotros les vamos a dar unos servicios que hoy en día la población no tiene. Por ejemplo, la gente se podrá montar en el Metro, se va a poder montar en la OMSA y también vamos a poner las farmacias, que hoy en día no están”, reveló Peña Guaba.