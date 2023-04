Construcción de extensión del Metro provoca daños a casas en sector Respaldo Alameda

Con nueve días sin que puedan dormir y con el temor de que sus viviendas se desplomen, viven algunas familias del sector Respaldo Alameda, en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, a causa de los derrumbes que han realizado brigadistas de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) como parte de los trabajos en la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos.

La demolición, efectuada el sábado 15 de este mes, provocó extensas grietas en vigas de amarre -elemento de concreto para amarrar a diferentes niveles los muros de una edificación-, en al menos cuatro casas a las que LISTÍN DIARIO tuvo acceso.

Los daños aún permanecen intactos, mientras que las autoridades de la OPRET, según relatan las familias afectadas, no les han dado respuesta “concreta” ante estos contratiempos.

Melcida, quien vive con su esposo y cuatro hijos, narra el calvario que ha vivido en su hogar durante estos nueve días: “Yo no puedo dormir. Ayer yo estaba haciendo un desayuno y tuve que soltarlo y salir para… tuve que salir huyendo porque el plato (techo) se me iba a caer arriba”.

Video Con nueve días sin que puedan dormir y con el temor de que sus viviendas se desplomen, viven algunas familias del sector Respaldo Alameda, en el kilómetro 13.



La situación que relata la dama describe el momento cuando obreros de la OPRET continuaban con los trabajos en las inmediaciones de esa comunidad.

“Eso se cayó y se abrió”, dice la madre refiriéndose a las grietas que han malogrado su vivienda. “Mis hijos estaban durmiendo aquí adentro (habitación en el segundo piso) y cuando vinieron los policías me dijeron que salga con mis hijos… que ellos no tienen que ver con eso”, explica la inquilina.

La madre teme por el bienestar de su familia y ha pedido que la “desalojen”, ya que, según ella “la casa no aguanta y se va a caer”. No obstante, la OPRET no le ha garantizado nada hasta el momento.

El caso de Jannerys Beltré y su familia es aún peor. Las paredes en el interior de su casa están agrietadas mientras que las vigas de amarre lucen destruidas y con orificios en las esquinas. Además, el techo de la sala, de la cocina y de uno de los baños se halla cubierto, de forma improvisada, con hojas de zinc y madera, tras haber sido derribado por los trabajos en la ampliación del ferrocarril.

“No queremos que nos reparen, porque ya todo está cuarteado y ya no tenemos la confianza de dormir aquí. Entonces, es por eso que mejor preferimos que hagan el desalojo”, demanda Beltré.

“Yo tengo temor, yo ni aquí duermo por eso mismo y paso el día entero adonde mi hijo, porque no tengo la confianza (…) yo aquí no me paso el día, ni cocino ni hago de nada, desde el sábado 15 que ellos (trabajadores de la OPRET) hicieron su desastre”, sigue narrando la señora.

Jannerys dice sentirse muy “indignada” con esta situación. “Prácticamente en la calle es que estamos. Desde que tú en tu casa no puedas cocinar, dormir, pues tú estás en la calle”, indica.

Más quejas

“Mi situación es crítica, porque, en realidad, los temblores cuando ellos (OPRET) están trabajando son insoportables y yo tengo miedo que con mi familia aquí, con mis hijos, a mí me caiga esa pared encima”, dice Rosalía Alcántara, otra comunitaria que tiene 10 años residiendo en Respaldo Alameda.

Alcántara se refiere a las labores que han realizado obreros de esa entidad pública cerca de su vivienda. La pared que menciona la residente queda detrás del establecimiento que fue desalojado y es adonde siguen trabajando. Al igual que sus vecinos, la residente también ha sido víctima de estas faenas.

“¿Van a esperar que a mis hijos les caiga una pared de esas o que se me muera alguien o que un pedazo de block le caiga encima a alguien? Entonces, tienen que arreglar eso (…) la situación de este barrio es crítica”, deplora la inquilina ante las cámaras de este diario.

Su relato no para: “El rompimiento que ellos han hecho por el Metro ha derrumbado esa pared. Ustedes vieron (a los periodistas) que hay muchas casas que están en deterioro completo y están débiles por el derrumbamiento y nosotros, de verdad, ya no sabemos qué hacer”.

Con palas mecánicas es como brigadistas de la OPRET llevan a cabo los trabajos para derribar lo poco que ha quedado del establecimiento desalojado en esa zona.

Señalan a responsable

La señora Maritza Antigua señala a un presunto miembro de la OPRET, de nombre “Guillermo”, como el responsable de efectuar los derrumbes en esa localidad.

Según la residente, Guillermo no les avisó a los vecinos sobre los desalojos en esa área.

Tras haber comenzado con los trabajos el sábado 15, el supuesto miembro de OPREP no ha regresado a la comunidad, de acuerdo con las declaraciones de Maritza.

Carecen de agua

Desde que iniciaron con las labores de construcción del Metro, la comunidad de Respaldo Alameda ha echado de menos un sistema para el suministro de agua en los diferentes hogares afectados.

Según los vecinos, las tuberías en esa demarcación están rotas, por lo que deben improvisar, colocando pequeños pedazos de tubos o mangueras, a fin de que el agua se dirija hacia diversos tanques o cubetas, y así almacenarlo.

Sobre el Metro

La obra, a cargo de la OPRET, está prevista a inaugurarse a principios del año 2024 y abarca un tramo de 7.3 kilómetros con sus cinco estaciones.

Según informes del Estado, para la ejecución del proyecto de movilidad urbana se ha invertido unos 500 millones de dólares y contempla más de 2,000 empleos directos.