Rosario dice PLD pierde si introducen reelección

Dalton Herrera

Santo Domingo

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, afirmó ayer que algunos juristas están mal aconsejando al presidente Danilo Medina para que se aboque a la aventura de una eventual reelección presidencial.

Rosario también dijo, durante una entrevista que le realizara el comunicador Roberto Cavada, que los principales enemigos de Medina son los funcionarios que se quieren reelegir en los cargos; mientras que sus amigos, como él, son los que le piden que termine bien su gestión.

El jurista Julio Cury había dicho esta semana que el mandatario podía repostularse en las próximas elecciones del 2020, sin modificar la Constitución, ya que la modificación del artículo 124 de la Ley Fundamental se produjo durante el período 2012-2016, cuyas características y efectos habían sido definidos bajo el imperio de la Carta Magna del 2010, “por lo que la elección de Danilo Medina en los comicios de mayo del 2016 fue constitutiva de una postulación y no, como se ha creído, de su repostulación”.

No obstante, Rosario sostuvo que la Constitución es clara y no interpretativa, respondiendo así a las afirmaciones de Cury.

Además, el también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que no luce que hayan condiciones para una reelección.

“La ventaja del presidente Medina en 2016 es que se había logrado crear un ambiente electoral que unificaba el país en contra de Leonel Fernández; pero la desventaja de ahora es que Danilo puede unificar al país en su contra”, señaló el exfuncionario.

Agregó que el Presidente ha afectado su credibilidad al estar jurando ante Dios que nunca se reelegirá.

Sin oposición

Al referirse a la oposición, Rosario manifestó que no existe. “Si el PLD como partido se mantiene unido ganan las elecciones porque la oposicion no existe. Yo soy más crítico que la oposición, la oposición está en otra cosa. No está haciendo su papel y eso le hace daño al país. El país necesita una oposición constructiva, no una oposición beligerante tirada a la calle ni quemando gomas”, aseguró.

Rosario concluyó que el PLD unido gana las elecciones; pero si se introduce la reelección, pierden el poder.

El presidente Danilo Medina había revelado el 19 de este mes que aunque ya tiene una idea clara respecto a la reelección, no será hasta marzo de 2019 cuando fijará su posición ante el país.

Medina dijo en una entrevista que le hizo Jatnna Tavárez, en el Palacio Nacional, que el momento de tocar ese tema llegará.

(+)

DANILO MEDINA Y UNA POSIBLE REPOSTULACIÓN

LA ENTREVISTA: “La nueva Ley de Partidos establece plazo para todo, incluso... establece una fecha en que los partidos tienen que inscribir los candidatos y establece fecha para las primarias, y eso es en el segundo semestre del año que viene. Ahora, nosotros a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidimos que hablaríamos de eso en marzo del año que viene, y en ese momento yo fijaré mi posición ante el país; mientras tanto yo quiero hacer un buen gobierno”, sostuvo el mandatario en una entrevista por televisión.