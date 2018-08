OEA: El país es referente en política migratoria

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

Al ofrecer un discurso por el 70 aniversario de la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario de ese organismo, Luis Almagro, consideró que República Dominicana es un referente dentro del Sistema Interamericano por sus avances en materia de política migratoria y en el sistema democrático.

Durante un panel, realizado en el Centro de Convenciones de la Cancillería, Almagro dijo que el país ha tenido importantes avances en la consolidación de un sistema democrático que sigue afirmándose cada vez más vigente, con más fuerza y de referencia al continente.

“Felicito a República Dominicana también por los avances en su política migratoria, por exhibir resultados concretos y específicos, prácticamente no alcanzados en proporción por ningún otro país del continente respecto a la regularización”, expresó.

Dijo que “definitivamente ese ha sido un paso único en todo el continente y definitivamente debe ser ejemplo en toda América”. Felicitó al país, además, por su avance en materia de acceso a derechos y equidad de su gente, por su infraestructura cada vez más fuerte, y por los avances en actividades económicas y productivas cada vez más vigentes y pujantes.

“Por eso considero que son un referente”, dijo.

Relación entre RD y la OEA

Almagro expresó que la relación de la OEA con el país en la actualidad es totalmente constructiva y fuerte.

“Es una relación que tiene un futuro muy auspicioso. República Dominicana se ha consolidado como un bastión de la democracia en el continente que tiene los paradigmas que quisiéramos para todos los sistemas políticos de nuestro continente”, aseguró.

Consideró que el diálogo político y la concertación política como punto fundamental para resolver temas y crear la agenda, son fundamentales para impulsar las soluciones que los países necesitan.

“Siempre tendremos que enfrentar los retrocesos que sufre la democracia en los diferentes sistemas políticos, por eso creo que lo más importante de estos años de historia de la OEA son los principios de la democracia y derechos humanos”, puntualizó Almagro.

El secretario de la OEA indicó que la misma sigue en pie a pesar de las dictaduras y de que algunas ciudades tengan secuelas de autoritarismo; a pesar de revoluciones y guerras en algunos de los estados miembros del organismo, y de grandes violaciones a los derechos e intervenciones “como la que denunciamos y condenamos qué ocurrió en República Dominicana”.

Países en dictadura

Al referirse a los países en dictadura, aseguró que esas naciones deben saber que no están solos, que cuentan con la OEA, y que la política de complicidad hacia la dictadura “vengan de donde vengan, no tiene cabida en la OEA”.

Explicó que la dictadura elimina los derechos a la gente, los dejan sin medicinas, sin alimentos, sin productos de primera necesidad, sin oportunidad de trabajo, sin aspirar a una vida digna, sin derecho a poder expresarse.

“La dictadura empuja a los países a los precipicios. Las dictaduras son indefendibles por principios, pero también por mérito propio. Una dictadura no genera oportunidades, sino que las reprime, no combate la democracia, sino que la profundiza, no libera y emancipa, destruye la dignidad humana, y los efectos de una dictadura tienen amplio efecto en el resto de las américas”, precisó.

Debemos ser conscientes, dijo, de que en diferentes partes del continente la represión continúa y es inaceptable que un Estado reprima a su propia gente.

“Porque piensan que la permanencia en el poder puede ser favorable para la gente y eso es erróneo, la obsesión con el poder solo deja saldos negativos. Es necesario dejar discursos de odios”, indicó.

Al referirse a Nicaragua, precisó que la OEA tiene que seguir dándole seguimiento y que el trabajo que hace el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es fundamental para esclarecer la verdad y dar justicia en dicho país, mientras que por Venezuela expresó que la prioridad de la OEA es que vivan en paz.

CANCILLER VALORA ACTITUD DE LA OEA

El canciller dominicano, Miguel Vargas, valoró la nueva actitud de la OEA hacia el país, tras asegurar que la política migratoria de esta nación podría enmarcarse como un hito en la región, al sentar un régimen de regularización de migrantes para miles de extranjeros que viven en el país.

Dijo que después que la OEA sacó al país del capítulo IV-B de su informe anual sobre derechos humanos, “les hemos dado vuelta a la página” e inició una etapa de excelentes relaciones entre el país y el organismo hemisférico.

“Esto gracias a que hay una nueva política exterior del Estado dominicano que prioriza la defensa de nuestros intereses a través de una diplomacia proactiva basada en resultados”, dijo.

“Atrás quedó la desconfianza que generó el aval que la OEA dio a la intervención militar estadounidense al país, en 1965. Hecho “bochornoso y lamentable”, en palabras del Canciller, por el cual el organismo regional aprobó una Declaración de Desagravio en 2016”, manifestó Vargas.