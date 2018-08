Marlin Martínez: “No sabía cómo decirle a la madre de Emely que su hija estaba muerta”

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Marlin Martínez escribió una carta en la que dice que jamás atentó contra la vida de Emely Peguero ni la de su nieto.

La existencia de la carta, a la que ha tenido acceso este diario, fue confirmada al LISTÍN DIARIO por la abogada de Marlin, Ingrid Hidalgo, quien dijo que esa conversación tuvo su origen hace unas tres semanas.

“No sabía cómo decirle a la madre quien es tan cercana a mi familia por demás, que Emely estaba muerta. La madre que intente juzgarme por aterrarme ante tan lamentable hecho que lance sus acusaciones después de ponerse en mi lugar en ese momento, lugar que no le deseo a nadie”, expresó en la comunicación.

Dijo que fue cómplice del ocultamiento del crimen porque fue una madre asustada y desconcertada en una situación “que nadie puede hacer nada bien porque por cualquier lado todo está mal”.

Al igual dijo que es fácil juzgar su actuación, y a pesar de que no se enorgullece del acto, “esa situación puede turbar al más frío de los seres humanos”.

“Nunca atentaría contra la vida de un ser humano y mucho menos contra la vida de mi nieto o la madre que lo llevaba en su vientre”, manifiesta la madre de Marlon Martínez, presunto asesino de la menor y del feto.

Marlin Martínez, quien está cumpliendo prisión preventiva en el centro de corrección Rafey, en Santiago, indica en el escrito que no encontraba la forma de decirle a la madre de Emely, Adalgisa Polanco, que su hija embarazada de cinco meses estaba muerta.

“La madre que intente juzgarme por aterrarme ante tan lamentable hecho que lance sus acusaciones después de ponerse en mi lugar en ese momento, lugar que no le deseo a nadie”, señala.

Emely Peguero, de 16 años, fue asesinada el 23 de agosto de 2017.

Su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición dentro de una maleta en Cayetano Germosén, provincia Espaillat, la noche del 31 de agosto de 2017, ocho días después del asesinato.

La causa de la muerte de la menor se debió a una hemorragia interna del útero.

Este miércoles será la apertura a juicio de fondo contra Marlon Martínez, novio de la víctima y presunto asesino, y Marlon Martínez, madre del joven, quien está acusada de complicidad y ocultamiento de cadáver.

El Ministerio Público pide prisión de 30 años contra Marlon Martínez y 20 para Marlin.

A continuación comunicación íntegra de Marlin Martínez:

Siempre que pasa algo pensamos en la forma diferente que pudo hacerse para que no pasara. Mi familia ha sido sacudida por una lamentable tragedia, una madre muerta, mi nieto muerto y mi hijo con una situación inmanejable para sus años, una madre llora desconsolada la pérdida de su joven hija.

Es muy fácil juzgar ahora mi actuación y no me enorgullezco de ello, pero manejar esa situación puede turbar al más frío de los seres humanos y yo solo fui una madre asustada y desconcertada en una situación que nadie puede hacer nada bien porque por cualquier lado todo está mal.

No sabía cómo decirle a la madre quien es tan cercana a mi familia por demás, que Emely estaba muerta. La madre que intente juzgarme por aterrarme ante tan lamentable hecho que lance sus acusaciones después de ponerse en mi lugar en ese momento, lugar que no le deseo a nadie.

Lamento la pérdida de la vida de Emely y mi nieto y en este caso han sido muchas las afectadas por tan triste y desafortunado hecho, pero no soy culpable de estas muertes, pues nunca atentaría contra la vida de un ser humano y mucho menos contra la vida de mi nieto o la madre que lo llevaba en su vientre.

Esta tragedia ha cambiado muchas vidas y este sufrimiento y la pérdida de la madre de mi nieto.

El Señor tendrá mejores planes que los nuestros y que la paz llegue a nuestras almas.

Mis acciones de ese día las conocerán en el proceso, mi mal manejo que tuve ante una situación que nadie está preparado para enfrentar saldrá a la luz, pero que no me juzguen porque solo pensé como madre ante un hecho ya consumado a mi llegada que yo no podía cambiar el curso de lo que ya trágicamente había ocurrido, esa y solo esa es mi culpa pero jamás atente contra la vida de Emely y de mi nieto, todo lo contrario fui la primera en preocuparme por el bienestar y futuro del embarazo de Emely, ya que esperaba mi primer nieto .