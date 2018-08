Hipólito vuelve tras Presidencia

Manuel Figueroa y Santiago de la Cruz

Santo Domingo

El expresidente Hipólito Mejía anunció ayer que el próximo domingo se lanzará por quinta ocasión en busca de la candidatura presidencial, en una acción que se producirá ocho días después de que el también expresidente Leonel Fernández encabezara una masiva manifestación de apoyo para sus aspiraciones de volver al Palacio Nacional en 2020.

Mejía fue presidente de la República en el período 2000-2004, tras derrotar al hoy presidente Danilo Medina y al fenecido líder reformista Joaquín Balaguer, que había gobernado el país durante 22 años no consecutivos.

No obstante, el expresidente Mejía fracasó en su intento de reelegirse en 2004 luego de impulsar una reforma a la Constitución. Fue derrotado por el expresidente Fernández, quien ya había gobernado el país en el período 1996-2000.

Mejía aspiró nuevamente sin éxito a la presidencia de la República en 2012 como candidato del fragmentado Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Fue vencido por el presidente Medina y el Partido de la Liberación Dominicano (PLD), una organización que ha triunfado en todos los procesos electorales celebrados desde 2004.

En 2015 volvió a postularse para la candidatura presidencial, en esa ocasión por el naciente Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero fue derrotado en la convención interna de abril de ese año por Luis Abinader, con quien comparte el liderazgo de la organización opositora.

La candidatura de Abinader fue derrotada ampliamente en las elecciones de 2016 por el presidente Medina, quien logró la modificación de la Constitución para restaurar la reeleción presidencial en medio de enconados debates entre adeptos y opositores al proyecto legislativo.

Desde entonces al expresidente Mejía se le ha criticado su cercanía con el presidente Medina, con quien coincidió, inclusive, en la confrontación suscitada por el tema de la inclusión de las primarias abiertas en la Ley de Partidos Políticos.

Anuncio oficial

Mejía, de 77 años de edad, anunciará oficialmente su precandidatura presidencial para las elecciones presidenciales del 2020 este domingo 2 de septiembre, por diferentes medios de comunicación, a las 11:00 de la mañana.

Así lo aseguró el exmiembro de la Junta Central Electoral (JCE) y vocero del expresidente Mejía, Eddy Olivares Ortega, quien afirmó que a partir del domingo el exmandatario iniciará recorridos en todo el territorio nacional.

“El domingo va a significar el inicio de la precampaña presidencial de Hipólito Mejía. A partir de ahí se inicia el camino para la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno”, expresó Olivares.

Dijo que Mejía pronunciará un discurso donde dará una explicación con relación a su decisión y a partir de ese día iniciará un recorrido que implica “recorrer de palmo a palmo todo el país para contactar a toda la militancia del PRM y todo el pueblo en sentido general”.

“Es a partir de ese momento que se inicia la hora de la verdad en el PRM, porque lo que había ocurrido anteriormente eran actividades propias de una ilusión, y ahora termina la ilusión en el PRM y termina la verdad con toda la seguridad de que Mejía va a ser el candidato presidencial del PRM”, explicó.

Manifestó que como una muestra de esa firme decisión, el martes 4 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, se hará un acto en el multiuso de Villa Duarte. “El martes será el primer encuentro con la base del partido en Villa Duarte con el municipio de Santo Domingo. De ahí para adelante es un recorrido sin pausa”, agregó.

ATAQUES DE HIPÓLITO A LEONEL FERNÁNDEZ

El expresidente Hipólito Mejía parece haber escogido desde ya como su principal contendor para las elecciones. de 2020 al expresidente Fernández, quien además es presidente del PLD y gobernado el páis en tres ocasiones.

El 4 de junio pasado Mejía sorprendió al país al expresar: “Leonel está muerto, y no se preocupen, que yo voy a decir lo que nadie sabe sobre Leonel Fernández, y esas informaciones las voy a revelar cuando yo caliente la temperatura en las calles”. De inmediato afirmó que en un mes se lanzaría a promover sus candidatura presidencial por el PRM. Fernández le respondió: “Si estoy muerto, cometieron un error porque no me han enterrado”.

Mejía volvió a la carga el 1 de agosto al conocerse una incisiva comunicación que envió a Fernández solicitándole que informara a la ciudadanía el origen de los fondos de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) que existe desde el año 2000. Esta carta provocó de inmediato un avispero entre los seguidores de Fernández al más alto nivel, que llegaron a considerarla como parte de un plan en su contra.