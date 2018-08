“Ella me hacía caso en todo, iba a la escuela, no se metía en problemas", dice madre de adolescente asesinada

Javier Flores

Santo Domingo

“Ella era muy obediente”, expresaba entre lágrimas la madre de Yohaili Encarnación, de 15 años, quien fue asesinada la noche del domingo por su excompañero sentimental en el sector de Los Tres Brazos.

El asesino fue solamente identificado como Rafael, quien apenas tenía 17 años y estuvo alrededor de un año en una relación con Yohaili.

Según los familiares, el mismo Rafael fue quien la llevo al hospital Dario Contreras donde se entrego a las autoridades. Yohaili falleció por una herida de arma blanca en el abdomen mientras recibía atenciones médicas.

“Ella me hacía caso en todo, iba a la escuela, no se metía en problemas. En lo único que no se llevó de mí fue en irse con ese muchacho”, decía desconsolada Yocaira mientras demás familiares se le acercaban a darle el pésame.

El hecho ocurrió cuando Yohaili llegó a la vivienda y encontró a Rafael en compañía de otra muchacha, que se sospecha es su pareja actual, expresaron familiares de la occisa.

De acuerdo con los familiares de la menor, esta golpeó a Rafael y en ese momento él le propinó la estocada.

Los familiares dijeron que él mismo la llevó al Darío Contreras y se entregó a las autoridades.

Yohaili será sepultada a las 2:00 de la tarde en el cementerio Cristo Redentor.