La CASC demanda seguridad social y prestaciones para empleadas domésticas

Karen Vásquez

Santo Domingo

La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), demanda de que las empleadas domésticas sean “sacadas de la economía informal” e incorporadas en el Código de Trabajo, para que tengan derecho seguridad social y prestaciones laborales.

Así lo declaró el secretario de ese gremio, Gabriel del Río en el marco de congreso eleccionario realizado en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“Ellas son trabajadoras que necesitan seguridad social, el Código de Trabajo no considera a las empleadas domésticas como trabajadoras , no tienen prestaciones, eso no es justo después de trabajar 10, 15 y 20 años en una casa”, expresó ese dirigente sindical.

Manifestó que tanto esas empleadas como sus familias necesitan seguridad social, salarios “decentes” y consideran que se debe normalizar a las empleadas domésticas, sacarlas de la economía informal, ya que conforme a sus declaraciones “son trabajadoras que necesitan mejorar sus condiciones de vida”.

Esa organización se encuentra a la espera de que el Ministerio de Trabajo los convoque a fin de externar las problemáticas que los aquejan.

Elección de los 23 al comité ejecutivo

El acto de elección contó con la participación de unos 2,500 delegados de las organizaciones afiliadas de todo el país.

El secretario sindical dijo que será un proceso democrático, donde a través de plancha única se van a elegir los 23 miembros del Comité Ejecutivo, al tiempo que se escogerá la distribución de los cargos.

“Ahora tendremos presidente y vicepresidentes, después del congreso no habrá secretarios generales y secretarios generales adjuntos, solo presidente y vicepresidentes, mientras que el entusiasmo es desbordante en todas las organizaciones para participar activamente en el 20 congreso de la CASC”, manifestó el sindicalista.

Asistieron Rafael (Pepe) Abreu y Jacobo Ramos presidentes de la CNUS y CNTD, respectivamente, así como Pedro Rodríguez de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom).

“Estamos caminando hacia este 20 congreso en el marco de los 56 años de existencia de la CASC, la única organización que ha podido perdurar durante todos estos años, desde 1962 para acá con franca autonomía”, expuso.