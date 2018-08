JCE da el visto bueno a acto Leonel mañana

Rafael Castro

Las Américas

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, aseguró ayer que no viola ninguna ley ni norma electoral, la actividad política que realizará mañana el grupo que encabeza el expresidente Leonel Fernández dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Castaños Guzmán señaló que la concentración política de respaldo al expresidente Fernández, que se celebrará desde las 8:00 de la mañana en el Palacio de los Deportes del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de la capital, es normal y no riñe con ninguna legislación.

“Nosotros entendemos que esta concentración está dentro de las actividades normales y que además la misma se había anunciando con mucha anticipación ante el organismo electoral”, sostuvo el presidente de la JCE al ser entrevistado por el LISTÍN DIARIO, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

El magistrado declaró que espera que la actividad política de apoyo al expresidente Fernández, convocada para este domingo, se desarrolle con toda normalidad y que no suceda nada anormal.

No viola la ley

Aclaró que la actividad en principio no viola la recién aprobada Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas ni la resolución emitida por el organismo electoral, porque en primer lugar el reglamento no se ha dictado, y en segundo lugar porque será una actividad bajo techo.

En ese mismo aspecto, el magistrado Castaños Guzmán recordó que ese evento político fue anunciado hace muchos meses atrás por el grupo que encabeza el expresidente Fernández, incluso antes de que se aprobara la Ley de Partidos Políticos.

En cuanto a la celebración de las primarias de los partidos políticos, el presidente de la JCE recordó que se otorgó un plazo excepcional de 75 días en lo concerniente a la definición de esas consultas internas.

Dijo que las mismas hay que fijarlas con tiempo suficiente para lo que tiene que ver con la parte logística, presupuestal, propiamente hablando el costo que tendrían las mismas y la complejidad de un evento de esa naturaleza.

LOS RECURSOS PARA ORGANIZAR PRIMARIAS

Con respecto a los recursos económicos que se utilizarán para la celebración de las primarias abiertas Castaños Guzmán explicó que la Dirección General de Presupuesto está en conversaciones constantes con las autoridades de la JCE, a fin de que esa actividad (+) pueda ser solventada debidamente.

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, fue entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Doctor José Francisco Peña Gómez, antes de su salida hacia Bogotá Colombia, donde fue invitado como jefe de la misión de observadores a la consulta popular que se celebrará en esa nación sudamericana.