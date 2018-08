Organizadores del desfile afirman que fue un éxito

Dalton Herrera

Santo Domingo

La Junta de Directores del Desfile Dominicano de Nueva York aclaró ayer que este año se movilizaron más personas que lo acostumbrado en esa actividad, contrario a lo divulgado por varios medios de comunicación que informaron sobre una escasa presencia de participantes debido a los llamados del Instituto Duartiano de boicotear el acto.

Mediante un comunicado de prensa, el organismo indicó que en esta edición, el desfile tuvo como Gran Mariscal al destacado artista Prince Royce, quien movilizó a jóvenes y adultos de una manera “extraodinaria”.

“Este año, gracias a un trabajo sostenido del equipo organizador y de aproximadamente 280 voluntarios, pudimos constatar un aumento considerable de participantes, cuya cantidad exacta será informada por la Policía de Nueva York, en el cumplimiento de sus funciones”, sostuvo la presidenta de la Junta de Directores, María Khury.

No obstante, el periodista Roberto Gerónimo había informado que la Parada no fue lo que se esperaba debido al boicot de las diversas organizaciones comunitarias que llamaron a no asistir a la actividad, debido a la invitación cursada por los organizadores a personalidades haitianas.

Con las consignas “boicot, boicot, boicot”, el Instituto Duartiano, la Agenda Dominicana en Nueva York, el Comité Dominicano en el Exterior (Codex), y otras organizaciones cívicas, llamaron a un boicot tres días antes de realizarse el 12 de agosto el tradicional desfile dominicano en Nueva York.

Gerónimo deploró la exhibición de cárteles pro haitianos en el desfile, incluyendo uno de la fenecida activista de ese país, Sonia Pierre, fundadora del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas y quien sometió a República Dominicana por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque se les negó el acta de nacimiento a dos niñas de ascendencia haitiana.

Dijo que aunque ese día llovió en Nueva York “el público no fue por las lluvias sino por el llamado que le hicieron las instituciones para que no asistiera”.

Sin embargo, la Junta de Directores del Desfile reiteró el éxito de la actividad.

“El impacto del desfile fue tal que por primera vez logró una cobertura de medios masiva, no solo del estado de Nueva York, sino de la prensa nacional, por lo que estuvieron acompañándonos corresponsales de los más prestigiosos medios de comunicación de Estados Unidos, todos reseñando su éxito”, indicó Khury.

PARADA DOMINICANA NO QUIERE HAITIANOS:

El Instituto Duartiano, la Agenda Dominicana en Nueva York, el Comité Dominicano en el Exterior (Codex), y otras organizaciones cívicas, habían llamado a un boicot a solo tres días para realizarse el desfile dominicano en Nueva York. El rechazo se produjo luego de que la actual directiva del evento, encabezada por María Khury, con la intervención del alcalde Bill de Blasio, invitaran una delegación de oficiales del Gobierno haitiano y la comunidad haitiana para que participara en el evento, que cada año se realiza en esa ciudad. Las entidades catalogaron el hecho como una provocación.