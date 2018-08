Ministro de Salud pide a los médicos priorizar el diálogo

Doris Pantaleón

Santo Domingo

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, recordó a los médicos, a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y a todos los sectores que intervienen en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que el diálogo es el mecanismo idóneo y posible para poder lograr los ajustes y cambios que requiere el sistema.

El funcionario hizo el señalamiento al pedírsele su opinión sobre la advertencia que hicieran el pasado martes durante el Desayuno de Listín Diario dirigentes del Colegio Médico Dominicano (CMD), de que los facultativos podrían retirarse masivamente de la Seguridad Social si no se eliminan las dificultades que enfrentan para ejercer libremente la medicina y se revisan las tarifas.

Aseguran que ejercen la atención en medio de trabas impuestas por las ARS, ya que el médico no decide qué procedimiento hacer, la calidad de los instrumentos a utilizar en las cirugías, ni los medicamentos que debe tomar el paciente.

El ministro de Salud recordó que a instancia de ese Ministerio se inició un diálogo entre los sectores y que la próxima reunión está fijada para el miércoles 22 de agosto.

“Nosotros promovemos un diálogo que inició en el Ministerio y debe seguir siendo así, como se acordó. Reitero que mantener encuentros en una mesa de diálogo es el mecanismo idóneo y posible de avanzar ajustes y cambios”, señaló el doctor Sánchez Cárdenas.

El primer encuentro del diálogo convocado por el doctor Sánchez Cárdenas se realizó el pasado viernes con la participación de representantes del CMD, de las ARS y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), en el que, según se informó, se avanzó en la identificación de los principales puntos a ser discutidos en la próxima reunión fijada para el próximo miércoles.

En esa ocasión, el ministro de Salud informó que en ese primer encuentro se valoraron los principales puntos de la Ley de Seguridad Social que serán discutidos, esencialmente los que se pueden resolver a corto plazo.

Entre las demandas de los médicos figuran que se apruebe un nuevo tarifario y honorarios, ya que por consulta aseguran que reciben 260 pesos y no se les reconocen las horas que dedican a atender la paciente en labor de parto; la aplicación y actualización del Plan Básico de Salud para garantizar mayores coberturas y la inclusión de tecnología médica en los procedimientos; el rescate del valor de la receta médica, ya que se quejan de que las ARS no reconocen la indicación de medicamentos y analíticas cuando procede de un médico que no forma parte de su red de contratados. También piden que se respete el derecho médico a la prescripción y la libre elección de los afiliados de acudir al facultativo que quiera; que el Código Único para el ejercicio de la medicina se le entregue a todos los médicos habilitados para ello, porque la mayoría de los nuevos especialistas no pueden atender pacientes afiliados al sistema debido a que no tienen contratos con las ARS y que en la auditoria médica o glosa de facturas no sea una decisión exclusiva de la ARS, sino que en esa evaluación participen también el médico involucrado y un representante de la clínica donde se hizo el procedimiento.

EXPONENTES A FAVOR DEL DIÁLOGO

Ayer, el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, y el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), doctor Pedro Luis Castellanos, sugirieron que se privilegie el diálogo para llegar acuerdos que permitan poner fin a los conflictos que afectan al sistema y perjudican a los afiliados. Y el presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, José Manuel Vargas, señaló que le sorprende cada día más esa malquerencia y desconocimiento que existe de cómo funciona el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).