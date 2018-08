Abogado denuncia fue agredido y amenazado de muerte por invasores de terrenos

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

Al realizar una visita a la redacción del Listín Diario, el abogado Alfonso Matos denunció que el pasado martes fue amenazado de muerte y golpeado por un grupo de personas que fueron desalojadas de unos terrenos ubicados en La Javilla, Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, propiedad de Vimansa Constructora CxA, empresa que representa.

“El desalojo fue autorizado por el abogado del Estado y con la protección de la Policía. Las personas fueron desalojadas el lunes y al día siguiente me apersoné al lugar con un amigo para tomar posesión, y ahí nos esperó un grupo de personas que me golpearon, me rompieron la camisa y me amenazaron de muerte”, explicó Matos.

Contó que lograron llamar a una patrulla policial y las personas huyeron. Minutos después fue al destacamento de Villa Mella a realizar la denuncia y el coronel que lo atendió ordenó la captura de las personas que invadieron los terrenos, logrando apresar a siete personas del grupo.

El fiscal de Villa Mella dijo que no recibía querellas, porque era una fiscalía barrial, y que debía hacerla en la de Invivienda, “evadiendo su responsabilidad”.

Esta mañana los detenidos serían trasladados a la Fiscalía de Invivienda. Y antes de su llegada, Matos le pidió al fiscal a cargo del caso, Wilson Zabala, que recibiera la querella para leerla con anticipación, pero le dijo que no, que debía esperar que llegaran los apresados.

Después de siete horas, los detenidos llegaron a la fiscalía y al iniciar la audiencia, el fiscal le pide a Matos los nombres de los detenidos.

“Yo le dije que los nombres estaban en la querella, y después de que dijo varias veces que no estaban ahí, me acerqué y le señalé dónde estaban. El fiscal empezó a nombrar a los detenidos y después me pidió explicarle escuetamente lo sucedido, algo que ni pude hacer, porque siempre me interrumpía”, dice Matos.

Al concluir la explicación de Matos, el fiscal le ordenó al Policía que custodiaba a los detenidos dejarlos en libertad, por insuficiencia de pruebas.

“Yo le reclamé al fiscal y después dijo que citaran a los detenidos. Yo me quedé impotente ante ese peligro, porque esas personas me amenazaron de muerte y en ese sentido quiero que conste que cualquier situación que me ocurra es responsabilidad del fiscal Wilson Zabala”, precisó.

Matos presentó a Listín Diario la querella que realizó y el certificado médico que confirman las agresiones que sufrió.