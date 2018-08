Ciudadanos lazan el Frente Cívico y Social

Santo Domingo

Un grupo de ciudadanos insatisfechos con la crisis que atraviesa República Dominicana, y que busca un cambio positivo para la República Dominicana, lanzó el Frente Cívico y Social, con el fin de retornar al país “el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades”.

El fundador del Frente Cívico y Social, doctor Isaías Ramos, expresó que en vista de que “nos encontramos con una clase política que sólo se ocupa de conseguir el poder y acumular riquezas mientras que cada día nos sumergen más y más en un mar de injusticias, desigualdad y desorden”, un grupo de ciudadanos decidieron romper el círculo vicioso de esos problemas que se repiten constantemente.

Expresó además que el país padece y el pueblo se impacienta, no porque no vea sus equivocaciones, sino porque no divisa un proyecto de patria que lo represente, y esa es precisamente, la razón de ser del Frente Cívico y Social.

“Explicó que el Frente Cívico y Social trabajará para lograr restaurar la credibilidad en el Estado y la confianza de los ciudadanos con medidas enérgicas y radicales de transparencia, de racionalización y de profesionalización de la función pública”, señala un comunicado de prensa remitido a esta redacción.

Ramos fue enfático en afirmar que para lograrlo el país debe dejar las gradas y pasar al terreno de acción “para juntos cambiar este desorden por el orden, las injusticias por la justicia y la desigualdad que reina en este país por la igualdad de oportunidades”.

Frente Cívico y Social fue lanzado este 16 de agosto, cuando el país celebra el 155 aniversario de la histórica fecha en que un grupo de dominicanos intrépidos y valientes se lanzó, con el Grito de Capotillo, a rescatar a la patria que había perecido en manos de un grupo de traidores.

El acto de lanzamiento se llevó a cabo la mañana de ese jueves, en el hotel Lina de esta capital, y junto al fundador del Frente Cívico y Social, doctor Isaías Ramos, estuvieron destacadas personalidades de la sociedad civil.