Plantean demolición del área de consultas del Robert Reid Cabral

Escarlin Pozo

Santo Domingo

Un grupo de médicos del hospital Robert Read Cabral y autoridades de la Regional Distrito Santo Domingo del Colegio Médico Dominicano encabezada por su presidente, Luis Peña Núñez, pidieron al Gobierno intervenir rápidamente ese centro, planteando, específicamente, la demolición y reconstruccion del área de consulta médica.

“Demandamos al Presidente y a las autoridades venir en auxilio del hospital, debido a que el área de consulta no está en las condiciones humanas mínimas de seguir laborando”, dijo la representación médica.

En un recorrido por el centro se comprobaron problemas en el área. Ventanas con moho, oxidadas y sucias; cubrecamas con un color grisáceo; había camas sin sábanas, apenas con papel extendido para cubrirlas.

En el área de consulta, que se encuentra subdividida con material playwood, la privacidad de los pacientes se ve interrumpida por el poco espacio que se le destina a los médicos.

El expresidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, pediatra y cardiólogo, indicó que el personal sanitario se encuentra trabajando “con grandes precariedades”.

“Aquí no hay esfigmomanómetros para tomar la presión arterial; no hay un ostocopio para evaluar los oídos; no aparece un termómetro para tomar la temperatura”, indicó Ariel Suero, en un relato sobre la escasez de insumos y equipos en el hospital.

Al salir al pasillo de espera, este se encontraba atestado de madres, padres e hijos, que en su mayoría reflejaban cansancio, desesperación e incomodidad, producto del calor, largas horas de espera y hambre.

Los médicos que plantearon la demolición y reconstruccion del área de consulta médica esperan que las autoridades tomen en cuenta su propuesta, advirtiendo de que mientras más tiempo dure esta situación, más ciudadanos sufrirán los efectos del problema.