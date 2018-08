Los médicos tocaron fondo

Doris Pantaleón

Santo Domingo

El presidente del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas, doctor Santos Ramírez, criticó que el Consejo Nacional de la Seguridad Social se ha hecho ciego y ha permitido todas las trabas y violaciones que imponen las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y su accionar, como el hecho de crear planes complementarios y desmembrar el plan básico de salud.

“El plan de salud necesita actualizarse y la ley revisarse, ya que muchos dominicanos se han muerto por falta de cobertura porque aquí las ARS son las que mandan”, señaló.

En su opinión, es urgente que se corrijan las inequidades y se modifique la ley, porque los médicos especialistas y las clínicas ya tocaron fondo.

Entre las congruencias de las coberturas señaló que en un cáncer de colon cubre la cirugía del lado derecho, pero no el izquierdo, cubren amputar una pierna pero no el tratamiento para salvarla.

Al abundar sobre el tema, el presidente del Colegio Médico, Wilson Roa, agregó que “lo más elemental es la receta médica, ya el poder de decisión sobre el tratamiento del paciente no lo decide el médico, porque cuando el paciente va a la farmacia la indicación no vale si el medico no registró esa consulta en la ARS y si el paciente va al hospital donde un médico, cuando lleva la receta tampoco se le cubre, porque el médico es de un hospital, lo que te dice que la libre elección no existe”, señaló Roa.

En caso de un médico atender una emergencia si no está afiliado a la ARS que tiene el paciente, tampoco le cubre el servicio.