¿Cuánto tiempo debe pasar para solicitar otra vez la visa después de haber sido negada?

¿Cuánto tiempo tiene que esperar una persona después de que sea negada su visa para solicitarla nuevamente? Esta es una pregunta común para quienes desean viajar a Estados Unidos. Algunos creen que deben pasar semanas o meses, sin embargo la especialista en migración, Yadira Morel, expresa que generalmente el documento que el cónsul entrega cuando niegan el visado bajo la Ley 214b especifica que usted puede volver a solicitarla en cualquier momento.

A continuación las demás preguntas a la doctora Morel:

Pregunta. Después de haber enviado los documentos y pagos para una solicitud de esposa de ciudadano, ¿qué tiempo tarda para que te pongan una fecha para la cita?

Respuesta. Las peticiones de ciudadanos a favor de esposa dura aproximadamente un año.

Pregunta. Buenas tardes doctora, en 2013 obtuve un primer visado americano de un año y viajé a una vez a Estados Unidos, ese mismo año obtuve una renovación de 10 años, no la he utilizado, ¿esto puede causar alguna molestia o un problema futuro?

Gracias.

Respuesta. Eso no es problema, viajas cuando quieras.

Pregunta. Soy categoría f2b de septiembre del 2016. Soy mayor de edad y madre soltera. Me gustaría saber el tiempo que falta en mi caso. Solo tengo el número de recibo cuando realizamos el pago.

Gracias

Respuesta. En tu categoría f2b están recibiendo las residencias las personas que fueron pedidas antes de octubre del 2011.

Pregunta. Buenas tardes doctora Morel gusto en saludarle, mi pregunta es la siguiente puede una persona que entre a Estados Unidos con visa de paseo reajustar su estatus a través de un hermano ciudadano, o si este último puede hacer la petición sin que el primero deba salir del USA .

Respuesta. Las peticiones de hermano duran 14 años y la visa de turista tiene una legalidad de 6 meses por consiguiente eso no es posible.

Pregunta. Mi madre es residente y me pidió en 2013, ¿qué tiempo me falta?

Respuesta. Si eres mayor de 21 años están trabajando los casos del 2011.

Pregunta. Buenas tardes, soy una madre soltera visada por 10 años, solo he visitado Estados Unidos en una ocasión. Tengo un niño menor de edad. El padre de mi hijo es residente y deseo solicitarle la visa. Él me envió una carta vía FedEx diciéndome que no se opone a que le saque la visa. ¿Existe algún inconveniente solicitar siendo el padre residente? El solo lo declaró y yo tengo la custodia, pues no me interesa que él viva con él y su pareja.

Saludos.

Respuesta. Depende del cónsul.

Pregunta. Buenas tardes doctora, tengo visa de paseo y mi esposo también, queremos solicitarle la visa a nuestro hijo de 4 años. ¿Es necesario que el niño asista a la entrevista?

Respuesta. Los niños menores de 14 años que ambos padres tienen visa reciben el visado de forma automática siguiendo las instrucciones que indica la página web del consulado.

Pregunta. Hola doctora, el padre de mi hijo menor es residente. ¿Si el pide a mi hijo este me arrastra a mí?

Respuesta. Claro que no, cuando su hijo se ciudadano americano y mayor de 21 años puede solicitarle la residencia.

Pregunta. Hola doctora, tengo una gran inquietud. Tengo visa y deseo solicitar la de mi hijo menor. Su padre tiene residencia pero este no tiene interés de pedirlo (lo cual no me importa). Tengo buen empleo e ingresos, me gustaría llevármelo en mis próximas vacaciones, ¿qué debo hacer?

Respuesta. Solicitarle el visado.

Pregunta. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, ¿Existe un tiempo mínimo de estadía en Estados Unidos cuando uno hace la primera entrada con la residencia o puedo salir al día siguiente si es necesario? ¡Gracias!

Respuesta. No, no hay tiempo mínimo.

Pregunta. Hola doctora, tengo visa y quiero sacarle la visa a mi hijo de año y medio. Sucede que el padre vive en Boston y dice que no me firmará nada. Él no mantiene el bebé, solo tiene su apellido. Yo mantengo mi hijo sola. ¿Qué puedo hacer para el visado?

Respuesta. La ley requiere que el padre autorice el viaje. No tiene nada que ver con manutención.

Pregunta. ¿Cómo podemos obtener visa de paseo para los niños?

Somos un matrimonio con 9 años de convivencia y tres de casados legalmente, no tenemos hijos en común, pero yo tengo 2 hijas (15-13 años) y mi esposo tiene un hijo (14 años) tenemos visa y hemos viajado. Fuimos al consulado a solicitar dicha visa para los niños y fue negada sin explicación, llevamos los documentos requeridos y autorización de ambos padres. Nos gustaría saber qué procedimiento debemos seguir y qué tiempo debemos esperar para volver a solicitar o por qué motivo fue negada dicha visa. Muchas Gracias, Denisse Osoria

Respuesta. Tienen que visitar el consulado con los padres biológicos de esos niños.

Pregunta. ¿Qué tiempo dura para tener residencia si me caso con novia ciudadana americana y si puedo incluir mis hijos menos de edad 19, 17, 10 y siete años respectivamente?

Respuesta. Menos de un año y tus hijos no están incluidos.

Pregunta. Buenas tardes, doctora quiero saber si no hay ningún tipo de inconveniente que yo llame al nvc para saber información del caso de mi pareja padre de mis hijos caso f2b, y yo identificarme como la madre de sus hijos. Gracias.

Respuesta. Claro que no debe hacer eso.

Pregunta. Buenas tardes, señora Yadira. Tengo 14 años viviendo en unión libre, tres hijos con la misma persona y 11 años laborando para la misma empresa, con un sueldo de 60,000 ¿qué posibilidad tengo de que me una visa?

Respuesta. Los requisitos de una visa de paseo son: demostrarle al cónsul que tienes lazos familiares y económicos que te atan al país tales como; tu esposo, tus hijos, tu trabajo, casa o apartamento, vehículo de motor, cuentas de ahorro o certificados a plazo fijo. Y por favor no hable mentiras.