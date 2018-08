Reprueba mayoría de los aspirantes a ser profesores

Un 47% de los estudiantes de educación superior del país, en el período entre 2012 y 2018, aprobó la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA), que sirve como diagnóstico para entender cómo llega el estudiante al sistema de educación superior de República Dominicana.

“Al POMA se aplicaron 421,519 estudiantes de educación superior y de ellos solo el 47.76% la aprobó. Eso indica que más del 50% no aprobó la prueba de admisión que deben aplicar todas las universidades”, señala la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán.

Cuando se mira en las evaluaciones a quienes intentan ingresar a la carrera de docente, el resultado es aun más grave. Para estos alumnos se aplican dos evaluaciones, la del POMA y la PAA.

Fueron evaluados 54,105 estudiantes, entre agosto 2016 y julio 2017, de los que 1,364 lograron aprobar para ingresar a la carrera de educación. Es decir: el 73.7 % de los evaluados se quemó.

En todo este proceso se suma la idea al análisis: evaluar y confrontar el material humano que está llegado desde el sistema preuniversitario en manos de escuelas y colegios, pero también los recursos y sus calidades enviados por las universidades a la escuelas: los profesores que son formados en las academias superiores y que asumen la guía y formación de los preuniversitarios.

“La situación actual del profesorado universitario hay que revisarlo. Los profesores a tiempo completo, con dedicación exclusiva y a medio tiempo no llegan al 20%, la mayoría son por horasÖ o no el 20% pero por lo menos no llegan al 40%, la mayoría son por horas y eso realmente es una debilidad”, expresó la Ministra al contestar preguntas durante el Desayuno del Listín Diario.