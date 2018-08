Peralta dice Marcha Verde se ilegitima por apoyo de PRM

Santo Domingo

El ministro Administrativo de la Presidencia advirtió ayer que la Marcha Verde que se realizó el pasado domingo, fue desvirtuada por la presencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde estaba su principal dirigencia.

José Ramón Peralta consideró que el movimiento Marcha Verde perdió legitimidad, y que actúa como un partido político cualquiera, haciendo causa común con la oposición. El pasado domingo miles de personas marcharon en la capital contra la corrupción y la impunidad. En otro orden, Peralta denunció que algunos sectores pretenden llegar al poder, para desconocer y no asumir el cuatro por ciento para la educación. “Algunos no quieren asumir ese compromiso porque entienden que los recursos son demasiado, nosotros en cambio en los próximos dos años de gobierno, pretendemos incluso aumentarlo”. En torno al impasse surgido con el Pacto Eléctrico, desmintió que no se haya firmado por causa del gobierno, como denuncian los empresarios.

Peralta dijo que el obstáculo consiste en que deben comprometerse también el PRM y los demás partidos políticos, para que asuman la responsabilidad de que se aplicará.

El Ministro Administrativo de la Presidencia habló en esos términos al ser entrevistado por los comunicadores Pedro Jiménez, María de los Ángeles y Ángel Acosta, en el Programa Buenos Días RD, que se transmite de lunes a viernes por TeleRadio América.