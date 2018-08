Presidente JCE señala retos con Ley de Partidos

Santo Domingo

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, afirmó ayer que la recién aprobada y promulgada Ley de Partidos Políticos implica una serie de retos para la organización que dirige, y pidió que se asuman una serie de decisiones y regulaciones a más tardar en octubre de este año.

Castaños Guzmán habló durante una reunión sostenida con los representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Marisol Vicens Bello y César Dargam, en sus calidades respectivas de Vicesecretaria de la Junta Directiva y Vicepresidente Ejecutivo, con quienes fueron discutidos ampliamente los retos de implementación de esa ley.

Explicó que la nueva ley se convierte en un esquema de retos para la JCE que deben ser cuidadosamente estudiados, y que el primero es la preparación del reglamento que regirá para la realización de las elecciones primarias del año 2019.

Sostuvo que el reglamento corresponde a la aplicación de algunas de esas modalidades nuevas, como es el hecho de unas primarias optativas, que están en la libertad de los 26 partidos políticos y las organizaciones políticas del país.

Dijo que ese no es el esquema aprobado originalmente por el Senado, que tenía primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para los 26 partidos y las agrupaciones políticas, lógicamente,

“Todavía nosotros no sabemos (porque no se ha decidido reglamentariamente) cuántos precandidatos por cada candidatura podrán inscribirse en las primarias, lo cual no puede ser ad infinitum; como todavía nosotros no sabemos de esos partidos cuántos se irían a primarias”.