Crucero suspendió arribo por vertedero

Dalton Herrera y Edgar Lantigua

Santo Domingo

El crucero Carnival Horizon que tenía 5,366 personas, entre turistas y tripulantes a bordo, estaba pautado para atracar en el puerto turístico Amber Cove de Maimón, pero habría suspendido su arribo aparentemente debido a la densa humareda del vertedero local, y obligado a cambiar de curso y continuar rumbo a Nueva York.

No obstante, el viceministro de Turismo para la región Norte, Julio Almonte, aclaró que el no desembarque del buque se debió a las condiciones marítimas y a la decisión del capitán, no a problemas con el vertedero de Puerto Plata.

“A veces el frente de aquí del mar está tan fuerte, tan picado, que a veces el capitán cuando ve que está muy fuerte decide no entrar al puerto”, explicó Almonte al portal de Z Digital.

La información se viralizó en las redes sociales luego de la queja de una pasajera a través de su cuenta de Twitter, debido a la suspensión de la visita al puerto local sin una aparente explicación formal.

Austin, una de las turistas, expresó su queja a través de su cuenta @That_Girl_Apple y la respuesta de Carnival al comentario de la pasajera es que la situación se produjo debido a inconvenientes técnicos.

La señora Austin dijo en su comentario en inglés: “A bordo del Carnival Horizon y extremadamente desencantada porque no llegamos al puerto de Amber Cove, sin una clara explicación, ahora estoy a bordo con dos adolescentes aburridos”.

Ante la respuesta de la línea de los supuestos inconvenientes técnicos, la señora replicó que cuál compensación tendrían dado que Amber Cove fue la única razón por la que escogieron el viaje.

La pasada semana cuando el Carnival Horizon visitó Puerto Plata una densa humareda se desprendía del vertedero por cuyo frente deben pasar las excursiones que van a la ciudad, a Ocean World y otros atractivos de la zona.

La semana pasada, el Horizon tocó puerto en Amber Cove, en medio del desagradable humo que actualmente invade esa terminal turística, mismo que provoca gran dificultad para respirar en el área del muelle.