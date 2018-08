Castaños Guzmán dice a más tardar en octubre partidos deben decidir forma de primarias

Santo Domingo

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, trató hoy con la cúpula del Consejo Nacional de la Empresa Privada ( CONEP), sobre los retos que tiene la JCE ante la promulgada Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Castaños Guzmán aclaró que el cumplimiento cabal de los mandatos de la Ley respecto a las primarias depende directamente de que se tomen una serie de decisiones a más tardar en el mes de octubre de este año, lo cual daría a la JCE justo un año para el montaje de las primarias de los partidos que decidan recurrir a ese método de elección de candidatos, previstas en la ley para octubre de 2019.

En la reunión participaron, según explica la nota de la JCE, los representantes del CONEP, Marisol Vicens Bello y César Dargam, en sus calidades respectivas de Vicesecretaria de la Junta Directiva y Vicepresidente Ejecutivo, con quienes fueron discutidos ampliamente los retos de implementación de dicha ley.

Castaños Guzmán explicó que la nueva Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas se convierte en un esquema de retos para la JCE que deben ser cuidadosamente estudiados, y que el primero de los mismos es la preparación del reglamento que regirá para la realización de las elecciones primarias del año 2019.

“Lógicamente, el primero de estos retos es hacer el reglamento que corresponde a la aplicación de algunas de esas modalidades nuevas, como es el hecho de unas primarias optativas, que están en la libertad de los 26 partidos políticos y las organizaciones políticas de la República Dominicana, y que, definitivamente, no es el esquema que fue aprobado originalmente por el Senado de la República, que tenía primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para los 26 partidos y las agrupaciones políticas. Son situaciones diferentes y, lógicamente, hay plazos que habrá que tener en cuenta y una serie de aspectos del tipo técnico que han de ser discutidos con estas entidades”, puntualizó el presidente de la JCE.

De forma indicativa, Castaños Guzmán explicó que “todavía nosotros no sabemos (porque no se ha decidido reglamentariamente) cuántos precandidatos por cada candidatura podrán inscribirse en las primarias, lo cual no puede ser ad infinitum; como todavía nosotros no sabemos de esos Partidos cuántos se irían a primarias”.

Asimismo, dijo que estas decisiones precisan de modelos que se utilizarían para ejecutar unas primarias en la República Dominicana, tomando en cuenta los partidos que concurran y que lo hagan incluso en la modalidad de padrón que determinen, ya sea el de la JCE o el del partido.

De parte del CONEP, Marisol Vicens Bello dijo que esta visita viene a ratificar el empeño de dicha entidad de que las próximas elecciones sean realizadas con la mayor de la transparencia y respeto a la nueva normativa que fue aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo.

“Nosotros nos encontramos aquí hoy visitando a la JCE, porque para el CONEP el tema de la Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticos, y la concertación de la Ley Electoral, es un tema primordial al que le hemos dedicado toda la atención. Nosotros esperamos que los procesos electorales que se van a presentar en el año 2020 transcurran con confianza y la mayor credibilidad. Nosotros hicimos en julio del año pasado 2017 un foro, precisamente para darle seguimiento a este importante y trascendente tema para la vida democrática del país.”

De su lado, César Dargam dijo que este grupo empresarial siempre ha abogado por un marco normativo moderno y actualizado de cara a las próximas elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2020, pero esta pieza que ha sido aprobara por el Congreso de la República trae consigo muchos retos. Calificó como franca y abierta la conversación sostenida con el Presidente de la JCE, al que le reiteraron el compromiso y confianza del CONEP en la organización de los citados comicios.

En el encuentro estuvieron presentes, además Roberto Saladín Selin y Juan Bautista Cuevas Medrano.

Castaños Guzmán, JCE, primarias, Ley de Partidos, Listín Diario,