Francina Hungría; “Por séptima vez dejo que la anestesia me ponga a merced de los doctores”

Redacción Digital

Santo Domingo

La arquitecta Francina Hungría se someterá a la séptima operación en la que espera recuperar la vista, que le fue arrebatada de un balazo por uno de dos delincuentes en 2012.

"A esto llamo yo tener siete vidas como una gata! Por séptima vez dejo que la anestesia me ponga a merced de los doctores durante un par de horas, para practicarme una cirugía en la órbita de mi ojo derecho; siempre con la esperanza de despertar recobrada y con ánimos de seguir dando la batalla!", compartió Hungría a través de su cuenta de Instagram @francinahungria

Hungría acompañó el texto con una fotografía en la que muestra el cintillo médico que le fue colocado para la operación.

"Buen momento para recordar, con esta séptima intervención quirúrgica a raíz del incidente que me arrebató la vista, que Jesús nos dice que debemos perdonar hasta 70 veces siete (Mateo 18:21–35). Y hoy me siento hasta un poco mística: ya que el siete es el número de la realización, ja ja ja ja no me queda de otra que salir de ese quirófano realizadísima! expresó Francina en la misma publicación.