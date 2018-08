Perciben las señales de que Danilo sería candidato del PLD

Guarionex Rosa | ANALISTA POLÍTICO

Santo Domingo

Como dijo el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, “el presidente Medina no está en reelección”, pero todas las señales que se han venido dando poco a poco indican lo contrario, ya que sus partidarios creen que solo él ganaría en el 2020.

Hace un año y medio en el Palacio Nacional se decía lo mismo, que el presidente no iría a la reelección y que estaba concentrado en hacer un buen gobierno por el tiempo que le quedaba; se habló de buscar un buen candidato entre los aspirantes del PLD, pero no se halló.

Al parecer ninguno de los aspirantes que han salido a la palestra a buscar el apoyo de los electores del PLD han mostrado fortaleza, al extremo de que han sido considerados “flojos”. A principios de año hubo una cierta “sincerización”: “el presidente podría ir”.

Después de la aprobación esta semana de la Ley de Partidos y del grito de guerra del presidente Medina al abrir la segunda línea del Metro de Santo Domingo para que los contribuyentes defendieran la obra que les beneficia, las dudas han comenzado a despejarse.

Aunque Medina fue gentil al reconocer que con la apertura de la obra se le daba continuidad a la función del Estado, porque la iniciativa del Metro la puso en práctica el entonces presidente Fernández, la prensa en general consideró que el gobernante apabulló.

Según los muchos testimonios recogidos en los lugares que beneficiará el paso del Metro en su nueva línea, la gente acogió con algarabía, dejó al menos por el momento la atención a las críticas que llueven contra el régimen y quizás, hicieron también sus apuestas.

“Desde Ciudad Juan Bosch al Centro de los Héroes por 35 pesos”, tituló LISTÍN DIARIO su portada de ayer, durante lo cual la periodista asignada recorrió ese tramo en autobús, Teleférico y Metro con un sistema de “transfer”.

Los opositores de Medina guardaron silencio, como era natural para quienes pretenden desbancarlo. Los únicos quejosos fueron choferes del servicio de concho que fueron apostrofados por el público porque manejan chatarras sucias y son muy ordinarios.

¿Medina en campaña?

Medina pareció que estaba en campaña el jueves cuando dejó abierta la segunda línea del Metro de Santo Domingo, porque habló con los bríos que no tienen los otros aspirantes a la nominación del PLD y pidió a la gente defender la obra de gobierno que otros atacan.

A punto de abrir el año escolar, el gobernante prometió mejorar la situación del desayuno que se ofrece a los niños de escuelas públicas y servirlo los días feriados y durante las vacaciones si fuera posible. El desayuno escolar forma parte de la tanda extendida.

Quienes creen que el presidente Medina se presentará en la búsqueda de la reelección en el año 2020, estiman también que el expresidente Fernández tiene una tasa muy alta de rechazo para ser escogido. Descartan a cualquiera de los otros precandidatos que aspiran.

Con la decisión de la Junta Central Electoral de sugerir el cese de las manifestaciones de calle para la campaña, los ánimos de los peledeístas que ya salieron al ruedo se fueron al suelo. Dos de los que supuestamente aspiran, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez y el ministro de Educación, Andrés Navarro podrían quedar afuera “por las sospechas”.

Pared Pérez hizo algunas apariciones anémicas en puntos donde cree que tiene partidarios, pero le podría asaltar la duda de que el público crea que los fondos en los cuales se sustentará su campaña saldrían del Senado.

Navarro es el más novato de todos los candidatos. En privado, la dirección de la Asociación de Profesores (ADP) ha jurado quemarlo antes de un posible lanzamiento. A él se le preguntaría de dónde vendrían los fondos para sostener su campaña electoral.

Los maestros, que por un “quítame esta paja” hacen huelga y se revoltean, están amenazando con entorpecer el inicio del año escolar. Le echan la culpa de todo lo malo al ministro Navarro porque no quieren ceder a privilegios y supuestas reivindicaciones.

Con dos años en su segundo mandato a cumplirse a mitad de la semana que viene, el presidente Medina tiene su obra, fuerzas, relaciones políticas, percepción de ser un ganador de batallas, al parecer la mayoría del PLD y el presupuesto.

Leonel no tiene miedo

El ex presidente Fernández proclamó ayer en San Pedro de Macorís que no le tiene miedo al pueblo porque “me ha dado el triunfo en tres ocasiones”. También dijo no temer a que las primarias de los partidos sean abiertas o cerradas.

Fernández ha sustentado su criterio de primarias cerradas en varios artículos y declaraciones a la prensa porque estima que las abiertas son inconstitucionales. En su artículo del pasado martes llegó lejos al fustigar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y advirtió que “intereses ocultos podrían provocar la extinción del sistema de partidos y la muerte de la democracia”.

El expresidente viajó el fin de semana a la ciudad oriental para presentar su propuesta para el gobierno hasta el 2044. Lo sobresaliente de los que buscan la ligereza de los eventos fue que el político haló su dama para bailar un buen merengue, como si las cosas le fueran bien.

Al tres veces presidente de la República le perjudica la alta tasa de rechazo porque varios de sus funcionarios se han visto involucrados en actos de corrupción. Las encuestas no lo han ayudado aunque sí a su señora Margarita Cedeño, quien no contaría con el favor de los seguidores del presidente Medina en el caso de que el gobernante no se presentara.