Leonel sigue opuesto a primarias abiertas

Florentino Durán/Francis Aníbal

San Pedro de Macorís

El expresidente Leonel Fernández reiteró su desacuerdo con la aprobación que se hizo en el Congreso Nacional de la nueva Ley de Partidos y Organizaciones Políticas.

Expresó su rechazo en lo relativo al método de la realización de las primarias, al tiempo que dijo no sentir ningún temor, por lo que ello implique para sus aspiraciones.

El dirigente político dijo que en la pieza existe un vicio de inconstitucionalidad, con relación a que cada partido tendrá derecho a escoger el método y el padrón a utilizarse en las mismas.

Fernández enfatizó que nunca ha discutido este tema en términos de si le generaba ventaja o le perjudicaba en sus aspiraciones, sino en el sentido de que en una democracia la Constitución es sagrada.

Sostuvo que siempre ha creído que en una democracia el Estado de Derecho debe ser respetado.

“Tal vez a mí me convenga más que las primarias sean abiertas, porque si las encuestas me favorecen la población está a favor. Yo no le tengo miedo al pueblo dominicano, porque me ha dado el triunfo en tres ocasiones y ¿por qué no me lo va a dar ahora?”, se preguntó Fernández.

Dijo que cuando se discuten cosas de esa naturaleza, el liderazgo político nacional no debe pensar en cosas inmediatas, sino en la creación de un sistema que favorezca el fortalecimiento de los partidos, que son las piedras angulares en el funcionamiento de la democracia.

Indicó que si no se logra pensar más allá de sus propios intereses particulares, el país no va a avanzar y reiteró que a él le podrían favorecer las primarias abiertas, insistiendo en que todo lo que se vaya a aprobar siempre debe ser conforme a la Constitución.

Yo tengo un lema: “A favor de la Constitución todo y en contra de ella nada”, dijo el presidente del partido morado durante el encuentro de este viernes con representantes de medios de la región Este.

Fernández manifestó que lo que se ha aprobado es que los partidos tendrán derecho a escoger el método y el padrón a utilizarse en sus primarias, con lo que se deja establecido que puede ser con un padrón abierto.

Indicó que hay una cláusula que establece que ya no lo van a decidir las bases del partido, sino el Comité Central o los órganos de dirección de cada partido, lo que a su modo de ver, no es correcto.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Sostuvo que se aprobó y eso es lo que se ha establecido como ley, pero que es muy posible que alguien se anime a presentar una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional con respecto a ese punto.

El expresidente recordó la vieja ley creada cuando triunfó la Revolución Bolchevique en la Unión Soviética, donde se dijo que se establecía la dictadura del proletariado, y se decía que había terminado el régimen de los opresores.

Indicó que se decía que los trabajadores iban a gobernar al país, pero que al final resultó ser que el partido sustituyó a los proletarios, pero luego no era el partido sino el Comité Central de la organización.

Consideró que lo que no se quiere ahora es que esta nueva ley de partidos constituya una institucionalización del nuevo “Estalinismo” en la República Dominicana.

El expresidente Fernández sostuvo este viernes un encuentro con comunicadores en la residencia del radiodifusor Leonidas Henríquez, en el barrio Hazim, de esta ciudad.