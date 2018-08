¿Puedes pedir visa teniendo un familiar que se quedó ilegal en Estados Unidos?

Yadira Morel

Santo Domingo

Una duda que le surge a quienes quieren solicitar una visa de paseo es saber si el estatus migratorio de un familiar en Estados Unidos les podría afectar para que le otorguen o no el visado. La doctora Yadira Morel, experta en temas migratorios, dice que ese factor no sería necesariamente un inconveniente para quien pida la visa estadounidense.

A continuación su participación en los Encuentros Digitales de este diario:

Pregunta. Pido que por favor me contesten. Hola distinguida doctora. Mi esposa es ciudadana de Estados Unidos, tenemos más de cuatro años de casados, un hijo nacido en Estados Unidos y vivimos en República Dominicana, pero ella quiere que nos mudemos a los Estados Unidos, qué podemos hacer desde RD, cuáles son los trámites y si es necesario un fiador, ya que vivimos en RD. Muchísimas gracias.

Respuesta. Tu esposa puede presentar la solicitud de residencia a tu favor en República Dominicana y si no ha declarado sus impuestos requiere de un garante que presente las últimas tres declaraciones de impuestos con la declaración de manutención, que es el formulario I-864 (AFFIDAVIT OF SUPPORT).

Pregunta. Hola doctora Yadira. Estoy pedida por mi madre ciudadana, categoría f3 del 2011 quiero buscar visa de paseo, mi esposo y yo tenemos buen empleo, tenemos carro, cuenta de ahorro y dos niñas, ¿cree usted que me la otorguen la visa?

Respuesta. Puedes solicitar el visado indicando en el formulario de solicitud de visa que tienes una petición de residencia y presentando la documentación requerida.

Pregunta. Hola Yadira, soy mayor de edad, estoy pedida de 2013, de padre residente pero solamente me ha llegado un recibo de pago y es llamando al Centro Nacional de Visas. Que tengo que 64 meses pero ya yo los tengo, ¿qué usted me sugiere para yo decirle a mi padre?

Respuesta. En tu categoría f2b están trabajando los casos de octubre del 2011 y por consiguiente no te ha llegado otra documentación, le faltan dos años.

Pregunta. Buenas doctora , ¿puede una persona residente casarse y pedir a su esposo este viviendo en los EE.UU.?

Respuesta. ¿Y bajo que estatus migratorio él vive en Estados Unidos?

Pregunta. Buenas tardes doctora, estoy pedida por mi padre residente, fecha de prioridad noviembre 2011, me gustaría saber qué tiempo estaría faltando para completar el proceso.

Respuesta. Si tu categoría es f2b (hija soltera mayor de edad de residente americano) están trabajando los casos del 22 de octubre 2011, lo cual quiere decir que solo te faltan meses.

Pregunta. Buenas tardes doctora: Tengo la residencia aprobada categoría F2B. Voy a hacer mi primera entrada a EE.UU. ¿Me puedo casar cuando regrese a RD? ¿Qué tiempo me recomienda esperar?

Respuesta. Cuando tengas tu tarjeta de residencia puedes casarte en República Dominicana y pedir a tu esposo.

Pregunta. Buenas tardes, el padre de mi niña y yo fuimos al consulado juntos a hacer el proceso de llenar los formularios y en la espera de la cita nuestra relación terminó, nos negaron la visa, eso pasó el pasado enero, ahora tengo una pareja que quiere venir para fin de año o principio del próximo año para casarse conmigo y poder pedirme, qué tiempo usted cree prudente para poder realizar este trámite y que el proceso sea beneficiado, ya que no habrá pasado 1 año de haber ido al consulado con el padre de mi niña. Saludos

Respuesta. Eso depende del cónsul que te entreviste con tu esposo.

Pregunta. Buenas tardes, después de ser negada la visa, ¿cuál es el tiempo prudente de volver a solicitarla?

Respuesta. Generalmente el documento que el cónsul le entrega cuando le niegan el visado bajo la ley 214b especifica que usted puede volver en cualquier momento.

Pregunta. Buenas tardes, ¿cuál es el tiempo de espera de una madre ciudadana en pedir a sus hijos uno casado con hijo y otro soltero con hijo?

Respuesta. El hijo casado 12 años y el soltero siete años.

Pregunta. Mi madre es ciudadana americana y me pidió casada con mis hijos que eran menores de edad ya son mayores ¿puede salirle el viaje a ellos?

Respuesta. Los hijos mayores de 21 años no están incluidos en las peticiones.

Pregunta. Soy categoría f3, ¿es verdad que el proceso dura 10 años? Gracias

Respuesta. No, 12 años, están recibiendo la residencia los que fueron pedidos en junio del 2006.

Pregunta. Hola doctora, mi pregunta es que mi madre tiene residencia permanente, el año pasado en noviembre ella vino y no ha vuelto a los Estados Unidos, pero ella le hizo una petición a mis hermanos en el 2013, ¿qué tiempo le faltaría al caso y en caso de que ella no viaje más qué pasaría?

Respuesta. Si no vuelve a Estados Unidos pierde la residencia y la petición de sus hijos no procede.

Pregunta. Mi esposa, y dos mis hijos (7) (10) respectivamente, tenemos visa americana, ambos trabajamos. Nos nació recientemente una niña a la que queremos sacarle visa; ¿es cierto que hay que ir a una entrevista con el cónsul o solo hay que depositar y esperar el pasaporte visado, como fue con mis hijos anteriormente? ¡Gracias!

Respuesta. Los niños menores de 14 años que ambos padres tienen visa reciben el visado de forma automática siguiendo las instrucciones que indica la página web del consulado.

Pregunta. Buenas tardes doctora, si una persona tiene una hermana que se quedó ilegal en EE.UU. ¿le afectaría para conseguir una visa de paseo?

Respuesta. No necesariamente.

Pregunta. Buenas tardes, doctora Yadira Morel, quiero solicitar visa de paseo, mi hija es ciudadana americana y me va a enviar una carta de invitación, me gustaría saber si a parte de demostrar lazo de arraigo en mi país, dicha invitación me podría ayudar para que se me otorgue el visado.

Respuesta. Para visitar la casa de una hija generalmente no necesita una invitación, solo indique que va para la casa de su hija.