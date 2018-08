Más acercamiento con la comunidad

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

Para el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, la Policía Comunitaria y los diálogos comunitarios que realizan cada miércoles en diferentes puntos del país, han ayudado a reducir los índices de criminalidad.

“Puedo decir que en las zonas que he ido ha cambiado la criminalidad, porque se ha fortalecido el patrullaje policial, se han hecho los cambios que la gente pidió que se hicieran, porque a veces la comunidad quiere que se cambie al comandante porque no está trabajando y me lo dicen en mi cara, y si es necesario, se hace el cambio”, dijo el director policial.

En cuanto a la Policía juvenil, Bautista Almonte dijo que forman jóvenes con edades entre 9 y 17 años en valores, disciplina y les enseñan a marchar. “Lo primero que les enseñamos es disciplina, respeto a los adultos, les enseñamos a marchar, desfilar, saludar, charlas de violencia intrafamiliar, valores patrios, cultura general. También les enseñamos uso y el abuso de drogas, antipandillas, y cuando terminamos con ellos, les entregamos otros muchachos a la escuela”, explicó. Desde su designación como director de la Policía, se han graduado en la Policía Juvenil 2,500 niños y adolescentes en todo el país, y de esa cantidad 1,600 solo en Santo Domingo. Consideró que es muy difícil que esos niños y adolescentes después se involucren en actos delictivos. “Los resultados se ven, porque muchos de ellos ya son líderes de sus cursos y eso lo conseguimos en tres meses de adoctrinamiento con clases los sábados”, dice.

A los que se destacan les dan seguimiento y los captan para que ingresen a la Policía Nacional.