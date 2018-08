Se quejan por "calor" en el antiguo edificio del hospital Marcelino Vélez

Santo Domingo

Empleados y pacientes del edificio antiguo del hospital Regional Doctor Marcelino Vélez Santana, del sector de Herrera se quejan por las altas temperaturas que afecta este centro médico desde hace más de tres meses debido a la avería del sistema de ventilación en las instalaciones.

“Nos estamos ahogando de calor porque los aires acondicionados no funcionan en el hospital desde hace más tres meses, y no aguantamos esta situación”, así lo expresa una fuente a este diario, que no quiso ser identificada.

Pese a que el pasado mes de julio se diera apertura al nuevo hospital Marcelino Vélez, donde “si funcionan los aires acondicionados” el viejo recinto se mantiene en las labores cotidianas con la expectativa de que será remozado. “Sobre el arreglo del viejo Marcelino solo tenemos entendido que se realizarán algunos reparaciones, pero de eso no tenemos fecha”, afirma.

Asegura que los pacientes que están ingresados en habitaciones se ven obligados a traer abanicos desde sus casas para combatir las altas temperaturas.

Dice que cuando inició el problema con la ventilación “siempre la estaban arreglando, el lugar se sentía fresco por un momento pero luego volvía a lo mismo, y desde entonces no hemos tenido resultados, solo nos dicen que arreglarán los aires pero ese día nunca llega”.

“A diario vivimos quejándonos con la administración pero solo nos dan falsas esperanzas. Además los pacientes y sus familiares se disgustan con nosotros, pero como empleados nos tenemos la culpa ni el poder para hacer nada por ellos”, indica.

Explica que para soportar la jornada de trabajo recurren a humedecer sus caras, manos y pies periódicamente y así sentir menos el “sofocante calor”.

También “Requerimos que los alimentos sean mejores porque la comida es muy mala, casi siempre es el mismo menú guineos con molleja de pollo, y en la noche una harina con mal sabor y poca leche”, expresa la fuente.

Con relación a la infraestructura dice que algunas partes como la cuarta planta del centro está deteriorada porque “hay muchas filtraciones y cada vez que llueve todo se moja ahí arriba”.

Enfermeras

Destaca que hay un grupo de enfermeras graduadas que debe recibir un salario como profesional, más desde hace tres años están trabajando como auxiliares y les pagan como tal.

“Esas enfermeras deberían cobrar RD$30,000 porque son licenciadas, sin embargo les están pagando como auxiliares la suma de RD$19,000. Ellas no se han ido del Marcelino por no han encontrado otro trabajo mejor”, dice.

“Cada vez que las enfermaras se quejan con sus superiores les dicen que pronto se le realizará su aumento correspondiente, pero no hay acciones”, apunta.