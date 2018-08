Advierten a padres y amigos de las escuelas no realizar pagos por uniformes nuevos

Santo Domingo

El Ministerio de Educación alertó a los estudiantes, padres y amigos de las escuelas a “no entregar un solo centavo” por los uniformes nuevos que recibirán los alumnos a partir del inicio de este año escolar.

El titular de la entidad, Andrés Navarro, negó que en algunos centros se esté cobrando por los nuevos uniformes, como se ha denunciado y advirtió que serán sancionados los directores de escuelas que se compruebe estén cobrando por la entrega de los uniformes a los estudiantes de su centro educativo.

Según el funcionario, serán entregados uniformes a todos los niveles de la educación básica y serán 3 millones 600 mil unidades de suéter que se mandaron a confeccionar para entregar dos unidades a cada estudiante.

Aclaró sin embargo, que en las primeras semanas del año escolar, no todos los estudiantes acudirán con el nuevo uniforme debido a que algunos suplidores no cumplirán a tiempo con la entrega programada y por eso se permitirá a los estudiantes que no los reciban, acudir con el uniforme anterior, hasta recibir la nueva unidad.