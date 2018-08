Elogio de madre: “Aquí están los mejores médicos”

Doris Pantaleón

Santo Domingo

“Vengo porque aquí es que están los mejores médicos”. Con estas palabras describe Solangy Tejeda las razones por las que sale temprano, desde San Cristóbal, a atender a su niño Omerlyn David Tejeda, de 11 meses, en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, en el Distrito Nacional, cada vez que requiere de atención médica.

Dice que después de nacido su niño empezó a presentar problemas respiratorios, por lo que desde que tenía tres meses lo atiende en el hospital Reid Cabral, especializado en niños, ubicado en el Distrito Nacional, y donde cada día se ofrecen alrededor de 600 consultas médicas.

“Cuando él nació duró tres horas en incubadora, al mes volví al hospital de San Cristóbal, me lo internaron porque tenía problemas respiratorios, de ahí me dieron de alta, pero seguía congestionándose, y por eso los médicos me dijeron llévalo al Robert Reid”, dice.

Afirma que le gusta cómo lo atienden, “siempre me lo atienden, aquí viene mucha gente, pero si uno sale para el médico no puede andar desesperado, hay que salir dispuesto a durar el día entero y eso es lo que yo hago”, dijo.

Solangy tiene 25 años y es madre de tres niños, dice que a su niña de tres años también la lleva al hospital a chequearle la vista. “Yo salgo a las 6:00 de la mañana de mi casa y lo traigo porque es que aquí están los mejores médicos”, enfatiza.

Esa es una de las razones que exponen los pacientes que acuden desde pueblos cercanos y lejanos a hospitales de referencia nacional ubicados en el área metropolitana. Juan Apolinar, es tá entre ellos. Viene desde un pueblo del Este a atenderse primero en el hospital Luis E. Aybar y, al cerrarlo, acude al Francisco Moscoso Puello, donde dice fue operado y viene porque recibe buenas atenciones.

Experiencia similar contó Marina García, quien reside en Villa Mella, pero cada vez que alguno de sus familiares que vive en Samaná requiere de atención especializada, lo manda a buscar y acompaña al Moscoso Puello. “Aquí lo único malo es que hay que esperar mucho, porque viene mucha gente, pero atienden bien”.

Como ellos, miles de pacientes llegan cada día por cuenta propia a los hospitales de la capital en busca de atenciones, creando presión en los servicios de esos centros. Los que mayor cantidad de pacientes de este tipo reciben son los especializados en traumatología, los maternos, los infantiles y los de atenciones generales.

Registros del Servicio Regional Metropolitano de Salud indican que entre enero y junio de este año los hospitales del Gran Santo Domingo, sin incluir los pertenecientes a los cuerpos castrenses, ofrecieron 1,162,012 consultas y atendieron 554,606 emergencias.