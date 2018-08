Nelson Rodríguez, Addis Burgos y Pablo Mckinney asumen Enfoque Matinal

Santo Domingo

Los periodistas Nelson Rodríguez, Ardid Burgos y Pablo Mckinney asumieron la conducción del programa Enfoque Matinal, en el canal CDN 37, tras la renuncia de los comunicadores Edith Febles, Ricardo Nieves y Altagracia Salazar.

El espacio comenzó así una nueva etapa, no sin antes cerrar la que les ha llevado hasta este punto: las críticas vertidas contra Rodríguez acusándolo de ser "una bocina del Gobierno de Danilo Medina".

Nelson Rodríguez agotó el primer turno del programa para defender su honradez y dijo que desde el viernes lo han estado buscando en las nóminas del Gobierno y no lo han encontrado.

"Dejaron la sensación de que aquí se paró la dignidad y se fue con ellos", se quejó Rodríguez durante su intervención, en alusión a los señalamientos del equipo anterior sobre su persona.

Nelson Rodríguez dijo que en el país ha ido ganando terreno una tendencia muy peligrosa llamada "intolerancia".

"Ha sido muy doloroso escuchar que soy una bocina del Gobierno, para mí y mi familia. Me buscaron en la nómina pública y no me encontraron", dijo el veterano periodista.

Antes de su intervención el periodista Mckinney señaló que el espacio apostará por la diversidad de ideas, "como siempre ha sido".

El pasado viernes causó gran revuelo en redes sociales la salida de los comunicadores Altagracia Salazar, Ricardo Nieves y Edith Febles del programa matutino, luego de que Salazar expresara que la empresa les quería imponer a "una bocina del Gobierno".

"Buenos días, arriba, “alevántense” hoy nos van de CDN. Un espacio menos para el periodismo decente uno más para las bocinas”, colgó Salazar en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía junto a Febles y Nieves.

Mientras que la empresa emitió un comunicado en el que aseguró que los periodistas se negaron a aceptar un cuarto miembro al equipo, y desmintió que hayan recibido presiones luego de que Febles denunciara que era irregular el concurso de nuevos fiscales para el que la Procuraduría General de la República había convocado.