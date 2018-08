El Colegio Médico anuncia lucha en reclamos a las ARS

Florentino Durán y Ricardo Santana

Santiago

El presidente del Colegio Médico Dominicana (CMD) anunció que este gremio se encamina hacia una lucha frente a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en reclamo de que se normalicen varios servicios y reivindicaciones, ante las distorsiones e injusticia existentes hacia los profesionales de la medicina y los propios pacientes.

Wilson Roa explicó que actualmente estudian las acciones a llevar a cabo en todos los órdenes, hasta lograr que sean satisfechos los reclamos del gremio, tras indicar que mañana darán los primeros pasos en ese sentido. Explicó que entre las demandas inmediatas del CMD figuran crear un Código Único para los médicos, modificación de los tarifarios y resolver el problema de la “grosa” o renta.

Al respecto sostuvo: “Tenemos nueve cápitas que se han aumentado, menos a los profesionales que dan el servicio; por lo que resolver el problema de la ‘glosa’, de que si un médico utiliza un medicamento y no aparece su tarifario, ni se le reconoce el procedimiento, ni se lo pagan”.

Al considerar “absurdo y abusivo” que un médico utilice un medicamento, si ellos dicen que no aparece en el catálogo de ellos, no vale, ni se reconoce; como tampoco valen las consultas de un médico a otro, alegando que no se registran los pagos.

El vocero de los médicos habló para LISTÍN DIARIO, en el marco del Simposium Internacional Hipertensión y Mecánica Vascular que concluyó ayer en el hotel Hodelpa, Gran Almirante de Santiago con la participación de más de 22 cardiólogos nacionales e internacionales y coordinado por el cardiólogo Osiris Valdez.