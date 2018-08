Sequía hace estragos en la Línea Noroeste

Onelio Domínguez

Monte Cristi

Miles de tareas sembradas de arroz y diferentes cultivos de ciclo corto en varias localidades de Monte Cristi y otras zonas de la Línea Noroeste han sido afectadas por la sequía con pérdidas de alrededor de RD$330 millones a pequeños y medianos productores.

En la producción de arroz y bananos fueron afectados unos 5,400 productores y ganaderos de la zona, quienes dijeron que este tipo de tragedia en los campos se puede evitar si las autoridades actúan a tiempo y con responsabilidad.

De acuerdo a datos ofrecidos por los productores agrícolas de Monte Cristi, las pérdidas de sus cosechas son millonarias debido a la falta de agua por la que atraviesan.

Afirmaron que están haciendo lo posible para que sus cosechas no se pierdan totalmente por la sequía, por lo que han optado por sustentarse con bombas, pero no todos tienen acceso a esta maquinaria por su alto costo y los altos precios de los combustibles. Luis Tomás Méndez Capellán, mediano productor del kilómetro 13 de Monte Cristi, dijo que ha perdido unas 700 tareas sembradas de arroz, indicando que una de las razones de la situación que atraviesan es por la falta de mantenimiento de los canales de riego de la zona. Explicó también que la falta de logística de quienes administran la presa “cuando necesitamos el agua para nuestro cultivo no la sueltan, pensando en la producción de energía, pero cuando nos estamos ahogando al subir la presa, la sueltan de golpe y nos ahogan matando la agricultura de aquí en la parte baja del río Yaque”.

Pérdidas

El productor arrocero Quintino Estévez, de la provincia de Monte Cristi, sostuvo que en el proyecto agrícola Bajo Yaque se han cuantificado pérdidas de más de RD$100 millones, por falta de lluvias para el abastecimiento de los canales de riego que sustentan los campos.

Estévez llamó al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández, para que autorice el mantenimiento del canal Norte, ya que desde el año 2000 no se limpia. Dijo que esta situación no permite que los productores de la parte baja no le llegue la poca agua que corre. Otro factor que señalaron los trabajadores de los campos de Monte Cristi, el manejo de la distribución del preciado líquido por parte de la Junta de Regante; indicaron que la asociación llamada a regular el agua, espera la última hora para pedir ayuda a las autoridades pertinentes.