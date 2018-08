Ocho suicidios en Santiago y otras partes de la región Norte en cinco días

Ricardo Santana

Santiago

Al menos ocho personas se han quitado la vida por diversas causas en Santiago y otras comunidades del Norte, informó la Policía. Estos suicidios han ocurrido además de Santiago, en San Francisco de Macorís Mao.

El 2 de este mes, fue encontrado colgando de un árbol en una finca ubicada entre Mao y Cruce de Guayacanes, el cadáver de José Rafael Fernández Martínez, de 25 años de edad.

Familiares del fenecido dijeron que no creen que éste se haya suicidado, debido a que el árbol donde fue encontrado ahorcado tiene el tronco muy grueso y que para escalar a él obligatoriamente hay que usar una escalera y que en el lugar no encontraron por parte esa herramienta.

Mientras que el 1 de este mes, en el sector Villa Olímpica de Santiago, Juan Antonio Torres de 80 años, se ahorcó deprimido porque padecía de una enfermedad no especificada, dijeron sus familiares. Un joven de 23 años fue encontrado ahorcado en el interior de su habitación de la casa donde residía en el sector El Capacito, dejando una carta manuscrita en la que explicó que su “final llegó”.

Antony Reyes era adicto a las sustancias controladas y en los próximos días tenía un viaje fijado hacia los Estados Unidos, según informaron sus familiares.

José Danilo Reyes, padre del occiso, declaró que su hijo se notaba muy deprimido en los últimos días.

Uno de los párrafos de la carta que dejó dice: “Mi final llegó cuando la pipa yo toqué”. Asimismo, la nota indica: “Cuando yo muera no me traigan flores ni me prendan una vela”.

A estos suicidios se suman los de Carlos Manuel Toribio y Juan de la Cruza Hilario, cuyos cuerpos colgaban a dos árboles en Banegas, de Villa González, y Arroyo del Toro, en Tamboril.