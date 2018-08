Domínguez Brito: Los hombres y mujeres del PRM no son más serios que los del PLD

Santo Domingo

El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, dijo que la cúpula del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no es la más idónea para darle lecciones de moral y buena conducta al partido de gobierno.

“Algo sí está muy claro, no es el PRM que nos va a dar lección de moral, todo lo contrario, si algún partido representa una amenaza para el país y el uso de los fondos públicos es el PRM, su gran debilidad ha sido entregar direcciones y candidaturas a personas cuya única misión es el dinero” , afirmó.

Argumentó que, aunque el PLD debe revisarse en muchos aspectos, en su gran mayoría los hombres y mujeres que dirigen el estado han asumido el rol de servidor público con dignidad y sentido del honor.

“Los hombres y mujeres del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no son más serios que los hombres y mujeres del PLD; la gran cúpula del PRM ha tenido serios problemas con la justicia, muchas candidaturas municipales y congresuales fueron otorgadas a personas ligadas al narcotráfico. En la pocas administraciones que tienen, salvo excepciones, no es la honestidad y la transparencia que los definen”, señaló Domínguez Brito, ex procurador general de la República.

Durante encuentros que sostuvo con dirigentes y miembros de las bases peledeístas en Santo Domingo Norte, Brito recalcó que la mayoría de los hombres y mujeres del PLD han actuado en base a principios y que va a defender esos principios, y que si el PLD debe revisarse, cambiar y renovarse se hará como ha venido planteando.

Agregó Domínguez Brito que el PLD ha sido la organización que ha modernizado y traído el progreso al país, y que en su gobierno seguirá ese legado, además de gobernar con mano firme, decisión y coraje.