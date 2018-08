Listín es lectura obligada

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

Al transcurrir 129 años de la fundación del LISTÍN DIARIO, el Decano de la Prensa Nacional se ha convertido en una referencia obligatoria para los dominicanos, quienes para confirmar si un hecho o suceso noticioso es verdadero, lo consultan en el Periódico de los Dominicanos.

Así lo consideraron ayer los obispos Ramón Benito de la Rosa y Carpio y Faustino Burgos durante una misa oficiada en la Catedral Primada de América, por el 129 aniversario del matutino de los dominicanos.

“Si lo trae el LISTÍN es verdadero”

Durante la ceremonia religiosa, el arzobispo emérito De la Rosa y Carpio contó que hace varios días apareció una noticia en las redes sociales que le conmovió, pero no sabía si era verdadera o falsa, por lo que llamó a un comunicador para confirmar, y la respuesta que le dieron fue: “Yo voy a revisar el LISTÍN DIARIO, si lo trae es verdadero, si no lo trae es falso”. Minutos después el comunicador lo llamó y le dijo: “El LISTÍN no lo trajo, así que es falso”.

De la Rosa y Carpio dijo que para ese comunicador el LISTÍN se ha vuelto un criterio para juzgar las verdades, “y en ese momento deseé en mi corazón que el periódico de los dominicanos sea siempre un referente de la verdad objetiva que tanto necesitamos en el país”.

“Si quieres saber si algo es verdadero, lee el LISTÍN DIARIO, porque si lo dice el periódico de los dominicanos es verdad”, puntualizó el arzobispo emérito De la Rosa y Carpio.

El LISTÍN es referencia obligatoria

“Queremos agradecerle al Señor la trayectoria de este prestigioso rotativo dominicano que hoy (ayer) cumple 129 años, los cuales marcan el paso y quehacer de nuestra prensa dominicana, y lo hace convertir, no solo en decano de nuestros periódicos, sino en la referencia obligada de la historia”, manifestó el obispo Faustino Burgos.

Dijo, además, que LISTÍN DIARIO ha ido marcando el paso de la prensa nacional y contando la historia dominicana.

(+)

DIRECTOR DEL LISTÍN CITA LOS DESAFÍOS DEL DECANO

El director del LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, expresó que el mayor desafío que tiene el periódico de los dominicanos es servir de faro de luz “para ayudar a iluminar a la sociedad dominicana frente a las tinieblas que hoy convierten en brumoso muchos de los caminos de esperanza que teníamos antes”. Destacó el apoyo que le han dado los miembros del Consejo de Administración LISTÍN, quienes nunca han actuado en contra de la libertad de expresión y prensa.