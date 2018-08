La zapata del Listín: Sus fieles lectores

Saiury Calcaño

Santo Domingo

No hay mayor prueba de amor por el periódico de los dominicanos que abrir las puertas de una casa cada mañana para que sus páginas sean parte del hogar. La fidelidad que tienen los suscriptores del Listín Diario se evidencia en esa apertura, amor y lealtad que en algunos casos, es un nexo que lleva casi medio siglo.

Y en el otro extremo, hay jóvenes que aún en la era digital, eligen ser fieles a la marca y se vuelven parte de la familia Listín.

Los testimonios de ambas generaciones son el mayor orgullo del decano de la prensa escrita y son la mayor prueba de la reputación que el Listín Diario posee, la cual se robustece a través del tiempo.

CARMEN ZULETA VIDAL

Tiene 79 años y lleva siendo suscriptora hace 53 años. Más de la mitad de su vida. Relata que es una hija del Listín Diario “Mi madre era agente del Listín Diario en San Pedro de Macorís en agosto 1963. Cuando me mudé a la capital lo primero que hice fue suscribirme. Lo primero que tomo cuando me levanto es el Listín Diario. Claro que lo recomiendo. Soy una fiel promotora. Cuando a una de mis amigas no le llega a mi es que me llaman”.

LILIAN REYES MORA

“El Listín es una costumbre familiar, lo espero todos los días. Es como una necesidad, creo que sus informaciones son clara, veraces y oportunas. Me mantiene actualizada. Yo no elegí el Listín, el me eligió a mí. Me gustan todas sus secciones porque están bien informadas y actualizadas y el papel de impresión del mismo es bueno. Soy suscriptora desde siempre directa, cuando me case e indirecta porque mis padres eran suscriptores.

MARGARITA ALMONTE DE SENCIÓN

Cuenta y sonríe que cada vez que celebra un año de casada, celebra un año de estar suscripta al periódico: 46 años. “Es el que más me gusta, me puse histérica cuando lo cerraron hace unos años. Me gustan los editoriales, las columnas, las sesiones de viajes de Carmenchu Brusiloff. Recomendaría el periódico una y mil veces. Toda mi familia lo leen, incluyendo mis hijos. Como no sale los domingos, guardo algunos reportajes de la semana, pero el Listín tengo yo que leerlo todos los días. Es más cuando estoy de viaje, tienen que guardarme el periódico”

ROSA DEL CASTILLO

Confiesa que hace tanto tiempo que es suscriptora que no se acuerda, pero haciendo los cálculos del tiempo que tiene viviendo donde reside, se atreve a decir con mucho orgullo que son 30 años. “Me gusta leer porque es el más completo. Lo leo de arriba abajo, todos los días religiosamente. Es una costumbre familiar. Lo leen mis hermanos, mis amigos, toda mi familia. Y mis hijos lo leen aunque sea en el digital”.

MARINO VALDEZ

25 años tiene que el diario le llega a su casa. “Empecé con un señor que lo vendía y luego me suscribí. Siempre me gustaba los comentarios del ex director Rafael Herrera, muy buenos editoriales. Me gusta todo del periódico. Su contenido es muy bueno. Leo todo, hasta el Compas los fines de semana. Es un ritual para mí”.

ENMANUELA MARIANA CALCAÑO

Con mucha emoción dice que ya 25 años siendo suscriptora. Cuando no me llega el Listín me ponga nervioso. Mi esposo me dice que si no me llega el Listín me dan unos cambios raros hasta me pongo de mal humor. Encuentro que es el más completo incluyendo sus revistas. Mis secciones favoritas son Las Sociales y La Vida. Siempre lo recomiendo”.

RANSÉS PERALTA

Tiene apenas 32 años y tan solo un mes que se suscribió. “Me hice suscriptor porque lo leo diario, ya sea digital, impreso o en PDF. Me suscribí por los descuentos que ofrece también el Club de Lectores. A mi entender es uno de los diarios nacionales más completos”.