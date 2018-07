Los ricos son los que menos votan en RD

Santo Domingo

La presidenta de la firma encuestadora Asisa Research Group dijo que las clases media alta y alta son las que menos votan en las elecciones que se celebran en República Dominicana, para escoger las autoridades presidenciales, congresuales y municipales.

Lilian Pagán explicó que ya se ha hecho tradición que en esos procesos las personas pertenecientes a esos extractos de la población, apenas cuatro de cada diez acuden a las urnas a ejercer el voto.

Sin embargo, la experta en medición de mercados y estudios de opinión advirtió que se está observando un fenómeno en el país que no se había visto, y es que la clase media se está interesando no solo por el quehacer político, sino que ya no se mantiene al margen de las grandes problemáticas que afectan a la sociedad dominicana.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11, Pagán dijo que ese es un aspecto que los partidos políticos y candidatos que terciarán en los comicios de 2020 tendrán que tomar muy en cuenta.

Llamó la atención de que ese cambio que se está produciendo en la clase media es un factor que merece se le preste atención, ya que podría alterar el cuadro conservador que hasta los pasados comicios había permanecido estático en los votantes dominicanos.