JusticeForJunior, la consigna en redes sociales por asesinato de dominicano en el Bronx

Redacción Digital

Santo Domingo

Luego que se difundiera un video en el que se ve a cinco hombres perseguir y matar al adolescente dominicano Lisandro (Junior) Guzmán-Feliz, de 15 años, las redes sociales se han llenado de indignación por el horrendo crimen bajo la etiqueta #JusticeForJunior, con la que usuarios y famosos expresan sus condolencias y solidaridad con su familia ante la pérdida del menor.

También bajo el lema “Justicia para Junior”, ha sido creada una cuenta en la fundación GoFundme, para recaudar fondos para la familia de Junior, ante la repentina tragedia que les ha tocado, en la que hasta la edición de esta nota, se había recaudado 155 mil dólares.

Ayer la Policía informó sobre varios apresamientos por el caso del asesinato.

La esquina del local hasta donde fue perseguido Junior permanece llena de flores, velones y mensajes de solidaridad , y al igual las personas han pedido justicia contra los cinco criminales que lo agredieron.

Después de su muerte, la familia de Junior habría recibido un mensaje por Facebook en el que le informaban que Junior fue confundido por miembros de una presunta banda dominicana en Estados Unidos.

Los miembros de la pandilla se disculparon por el salvaje asesinato del menor, diciendo que confundieron al adolescente con otra persona, dijo la familia de la víctima el sábado.

Algunas celebridades también se han hecho eco del crimen al adolescente. La cantante de origen dominicano Cardi B expresó en su cuenta de Instagram que la noticia la hizo llorar.

"Esto me hizo llorar... señora yo sé que sus noches han sido largas, tristes, tal vez llora y despierta pensando que era una pesadilla. Pronto usted se sentirá más protegida, porque va a sentir a su hijo, y va a ver señales que él sí está contigo. Qué su familia tenga paz pronto y qué Dios siempre tenga a su hijo en gloria", dijo la intérprete de "I Like It".

Asimismo la cantante de Barbados, Rihanna dijo que no ha parado de pensar en ese pobre niño y cómo su familia se debe sentir en estos momentos. A lo que agregó que está orando por la paz de la familia y pidió justicia por Junior.