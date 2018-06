Venta de armas la controlan 43 armerías

Guillermo Pérez

Santo Domingo

Al menos 43 armerías esparcidas en Santo Domingo y varias provincias del país controlan las ventas de armas de fuego importadas por la República Dominicana, según establece el Ministerio de Interior y Policía en su portal web.

Estos entes comerciales, los únicos facultados por ley para expedir certificación y factura de compra, están registrados en la Asociación de Armerías y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Según datos de la Dirección General de Aduanas publicados ayer por Listín Diario, países socios de la poderosa industria armamentista vendieron a República Dominicana, durante los últimos nueve años, armas por un valor superior a los 72 millones de dólares, equivalente a un crecimiento de más de 40 por ciento con relación a las transacciones alcanzadas hasta 2016.

El país cerró el año 2017 con importaciones totales de armas, desde el año 2009, exactamente por valor de 72.

132, 350 millones de dólares, estando Brasil a la vanguardia del negocio en el último año, seguido de Estados Unidos y Turquía. Las armerías son, P.S. & Asociados, S.A., Jirisa, S.A., Inversiones Heptágono, S.A, Vega & Asociados, C x A, Armería Metropolitana, G.L.S. Import, S.A S.A., A.S. Oliva, C x A., Líneas Deportivas, S.A., Armería Casa del Pueblo, S.A., Armería del Caribe, C x A., Tejada Import, S.A., Riad & Nicolás Yunes, C x A., Armería ERM, C x A., IVC Tecnoseguridad, S.A., Ferretería Americana, C x A., Peralta & Cia, C x A., Guinea, S.A., German Armas Deportivas, y Gavilán Sports.

También, Armería Angleca, S.A., Polígono de la Bolívar, Armería de la Luz, Armería Maas, Armería Impacto, Armas M&R, Armería Antillana, Armería Casa del Pueblo, Tu Closet Personal, Eurofinsa, Elmes Rodríguez Paulino, Micro Sport, C x A., Armería J.P.H., Armería J.P.H., Marino Ant.

Abreu, C x A., Casa Nelson Hunting World, Tejeda Álvarez y Asoc., C x A., Tejeda Álvarez y Asoc., C x A., Clínica de Armas Marte, S.A., Nicolás Yunes e Hijos, C x A., Armas Medina Sport, S.A., Armería Omega, C x A. y Armería del Este, C x A.

El volumen de las importaciones de armas de fuego en la República Dominicana hasta el cierre del año 2017, con Brasil, Estados Unidos y Turquía dominando el mercado local, alcanzó un valor en conjunto de US$72,132.350 millones, un equivalente hoy a unos 3,567 millones, 669, 031 pesos dominicanos.