Director del hospital Gautier denuncia tres médicos fueron afectados con la droga zombi en ese centro

Doris Pantaleón

Santo Domingo

El director del hospital Salvador B. Gautier, doctor Jorge Chain Herrera, denunció que tres médicos fueron víctima de la droga estopolamina, también denominada “burundanga” o droga zombi, cuando un desconocido penetró al hospital y frotó en un brazo a una médico residente de primer año.

Al observar que la doctora se desmayó, dos de sus compañeros intervinieron, evitando que fuera agredida y robada por el asaltante, pero minutos después ellos también resultaron afectados con la sustancia.

El hecho ocurrió la mañana de ayer sábado en el área de medicina interna, según confirmó Chain Herrera a Listín Diario. Explicó que los afectados son residentes del primer año, quienes fueron atendidos y dados de alta.

“Una persona entró, le frotó un papel en un brazo a una doctora, fue interceptada por dos de sus compañeros, que impidieron que fueran a agredida”, explicó el especialista vía telefónica.

Dijo que de inmediato reforzaron las medidas de seguridad para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir, al destacar que no cuentan con seguridad pagada por el Estado.

Señaló que, aunque el centro tiene cámara de vigilancia, en el área donde ocurrió el evento no hay.

“He activado todos mis mecanismos posibles de seguridad, la seguridad del hospital es pagada por el hospital. No tenemos apoyo todavía de parte del Servicio Nacional de Salud. He tenido que agregarle a la seguridad otro personal de emergencia, pero como hemos manejado el asunto hay un poco de confianza, de paz, pero no voy a negar que la situación me ha conmocionado bastante, porque ha alterado la paz y la tranquilidad del hospital”, explicó.

Hizo un llamado al Gobierno, de que necesitan mayor seguridad en el hospital.