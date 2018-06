Participación Ciudadana favorece resolución JCE que prohíbe proselitismo a destiempo

Santo Domingo

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana favoreció la resolución emitida por la Junta Central Electoral, que prohíbe la realización de actos de campaña electoral.

La resolución fue emitida el pasado 20 de junio y el organismo electoral dio un plazo de cinco días para que sea retirada toda la promoción que prolifera en lugares públicos de todo el país

Sobre el particular, el organismo no partidista calificó de oportuna y pertinente la decisión de la JCE, al considerar que no solo está dentro de las atribuciones que la Constitución le asigna, sino que responde a un reclamo nacional que el Congreso Nacional y la clase política han desoído por décadas.

“Desde que se comenzó a discutir en el país el primer proyecto de Ley de Partidos y luego el Proyecto de Ley Electoral, uno de los puntos con mayor apoyo ciudadano es el referente a la limitación de las campañas electorales y, como consecuencia, de los gastos de los partidos y candidatos”, dice Participación Ciudadana en un comunicado enviado este domingo.

Entiende que es una conquista que la mayoría de los países democráticos ha puesto en práctica desde hace décadas. Entre los factores que dice favorece la medida están: el costo excesivo de la actividad política y del acceso a una posición electiva, que los recursos que usan los precandidatos no provienen de fuentes transparentes ni públicas ni privadas, que las campañas políticas ilimitadas solo favorecen a los precandidatos que ya ostentan cargos públicos, prestándose al abuso y a la utilización de las instituciones y cargos para imponerse sobre los aspirantes que no tienen este beneficio, con lo cual se establece una situación de inequidad y privilegios que violenta los principios democráticos.