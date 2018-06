Masalles justificó expulsión del padre Rogelio de la orden salesiana

José Dicén

Baní

El obispo Víctor Masalles, de la diócesis de Baní, Ocoa y San Cristóbal, justificó la expulsión del padre Rogelio Cruz de la orden Salesiana, pues a su juicio este siempre tuvo problemas con su congregación y manifestó que “hizo tienda aparte constantemente”.

En 20 años con los salesianos, dijo Masalles, el padre Rogelio nunca vivió con ellos como sacerdote, al punto que unos 12 de sus compañeros fallecieron durante todo ese tiempo, y él nuca fue a ninguno de sus sepelios, dijo.

Rogelio Cruz fue separado de la orden Salesiana y liberado de “sus compromisos, votos religiosos y cualquier otro vínculo con la Sociedad Salesiana”, según explicó al país en un comunicado enviado a los medios de prensa, la orden religiosa.

De acuerdo al prelado, quien habló para Listín Diario, en sus oficinas de la catedral Nuestra Señora de Regla, en Baní, Rogelio tuvo contantemente problemas con la congregación salesiana. “Él no era parte de ellos, de hecho”, señaló el obispo banilejo, en tono penoso.

Como ejemplo, indicó que cuando se fue a San francisco, monseñor Jesús Moya y sus compañeros lo recibieron con los brazos abiertos y llenos de alegría, pero este como siempre formó tienda aparte allí, y que lo mismo hizo en la Vega, “el agarró por allá y levantó tienda aparte y formo su propio grupo”, expresó Masalles.

En cuanto a las amenazas que ha hecho el padre Rogelio, de que denunciará a curas, sacerdotes y obispos y gente relacionada con la iglesia de hacer cosas bochornosas, Masalles, expresó que esta es la actitud “más pobre y baja que puede tener un sacerdote”.

“Yo sé muchas cosas de ahí dentro y las puedo hablar con toda libertad. Ahora, la gente se va a enterar de todo lo que pasa. Empezaré diciendo lo que se vive aquí para que la gente conozca la verdad”, habría dicho el sacerdote, al enterarse de su expulsión.

Sobre esta actitud, el obispo católico manifestó no saber qué es lo el padre Rogelio pueda pretender ahora, “pero a mí me consta y, se de cosas, que él presuntamente tiene que yo sé que no son ciertas”.

Un sacerdote que sale de su congregación y dice que ahora es que va hablar, lo que menos parece es un sacerdote, afirmó, con indignación el obispo de las diócesis Baní, Ocoa Y San Cristóbal.

Negó además que en la iglesia exista un voto de silencio, por lo que dijo no es cierto que a Rogelio, le hayan retirado tal voto.

“Escuche que él había dicho que le habían quitado el voto de silencio; eso es mentira, no existe un voto de silencio”, afirmó.

Sin embargo, señaló que, en cuanto a voto de secreto sacerdotal, él tiene una obligación, aunque sea excomulgado.

Rogelio sigue en la Iglesia

A pesar de que Rogelio, fue expulsado de la orden Salesiana, este sigue siendo miembro de la Iglesia, aseguró Masalles y explicó que en ese sentido cualquier orden sacerdotal o diócesis lo puede acoger en su congregación.

Empero, Masalles, se reservó el derecho de darle acogida en Baní, si este lo solicitara, y dijo que no le conoce tanto para recibirlo en su diócesis, “no sé, no lo conozco a él. O sea, no puedo hablar, todo lo que he oído de él son inquietudes sociales, muy inquieto socialmente, pero muy poco sacerdote”, dijo.

En esa dirección argumentó, “entonces yo aquí lo que tengo es problemas porque me faltan sacerdotes para hacer el trabajo con la feligresía, no de inquietos sociales”.

Finalmente le recomendó, que vaya a otra diócesis donde no hay tantos problemas sacerdotales, porque yo aquí lo tengo es problemas de sacerdotes, no de inquietos sociales, enfatizó el jefe de la iglesia católica en Baní.