Rubén Maldonado recuerda se busca pactar un acuerdo para que se aprueben primarias cerradas

Javier Flores

Santo Domingo

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dijo en el programa radial “El Sol de la Mañana” que buscan pactar un acuerdo para que se apruebe la Ley de Partidos con primarias cerradas.

“Nosotros lo que estamos buscando es pactar un acuerdo aquí con el Congreso para que se apruebe la Ley de Partidos sobre la base de que se tenga un padrón cerrado, que es lo que se ha discutido”, expresó Maldonado.

Estas declaraciones se producen a raíz de un rumor que circuló sobre que 18 diputados del sector “Leonelista” habrían llegado a un acuerdo con el grupo del presidente Medina para aprobar la ley con primarias abiertas.

Dicho “pacto” también incluía la introducción de Rubén Maldonado en el comité político del PLD y un año más en la presidencia de la Cámara de Diputados.

“Quien se inventó ese rumor parece que ve muchas películas de fantasías, yo no me reunido con nadie, nadie me ha llamado. Eso es falso de toda falsedad”, comento el presidente de la Cámara de Diputados.