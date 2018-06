La sombría ruta sangrienta del asesino de Anneris Peña

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Eran casi las 11:00 de la mañana, del jueves 14 de junio, cuando Henry Daniel Lorenzo Ortiz, el asesino confeso de Anneris Peña Pérez, de 40 años, pisó el restaurante Patatús, de la calle El Conde. Sus pedidos fueron tres margaritas, su bebida favorita; dos mojitos, trago que según testigos nunca había tomado, y un servicio de alitas picantes con papas fritas.

Al mediodía, llegó la hora de pagar la cuenta, le pasó 2,000 pesos con un agujero en el medio a la cajera, pero esta los rechazó debido a que el dinero le podría ser descontado de su salario. Henry Daniel, de 21 años, le dejó su cédula y en menos de dos minutos regresó con un billete de la misma denominación en mejores condiciones.

Según el interrogatorio, él fue a la Joyería Suárez, donde asesinó a puñaladas a Anneris Peña Pérez y robó más de 140,000 pesos, 560 dólares y joyas, antes de cometer el crimen, para que esta le cambiara el dinero.

Henry Daniel gastó del dinero robado aproximadamente 73,700 pesos durante los tres días previos a su arresto el pasado domingo en Higüey.

Sin embargo, esta joyería, ubicada en el Edificio Saviñón, está a 280 metros de distancia, a unos siete minutos a pie ida y vuelta, por lo que según los empleados del local, no pudo haber ido tan rápido.

“Déjame venir aquí a la esquina a cambiarlo, me dijo, pero me pareció muy extraño cuando él vino de allá para acá. Me sorprendí, porque eso fue en cuestión de segundos cuando él vino con el dinero nuevo, yo lo que creo es que él tenía ese dinero en los bolsillos, porque eso fue muy rápido y la joyería está para allá abajo”, relató a LISTÍN DIARIO uno de los empleados del establecimiento.

Henry Daniel se mantuvo sentado en una esquina y salía constantemente a los asientos de afuera del local a fumar cigarrillos. La empleada lo había visto en varias ocasiones previas, pero en ese momento notó algo anormal en él. Estaba nervioso. “Ese día él no me dio mucha confianza”.

A la 1:00 pm, se fue y a los pocos minutos ellos escucharon del robo y asesinato en el Edificio Saviñón, donde está la joyería. Nunca se imaginaron que la persona que estuvo antes hizo algo similar y aún no han salido del asombro.

Luego de cometer el hecho, fue a un colmado de la esquina y compró un cigarrillo y una botella de agua. Caminó hasta la avenida México, tomó un carro público hasta la Máximo Gómez y después una guagua que lo llevó a Los Guarícanos, en un recorrido de al menos 13 kilómetros.

Después, según el interrogatorio, fue donde su madre, en el mismo sector, donde cambió su vestimenta porque estaba manchada de sangre y se fue hasta Mundial Sport, una tienda de ropa y zapatos ubicada en la calle Principal, se trasladó en una motocicleta Feos, en Los Guarícanos, Santo Domingo Norte.

Tras hacer una compra de aproximadamente 19,000 pesos, fue hasta la casa donde vivía con su pareja sentimental en la Calle 14, de Ponce, y después al salón de belleza donde laboraba la mujer para entregarle 15,000 pesos.

En el mismo sector fue a un colmado que no identificó para comprar bebidas alcohólicas, cigarros y un encendedor.

Más tarde tomó un taxi hasta el Hotel 3D ubicado en la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando, donde pasó la noche.

Al día siguiente, fue otra vez a Los Guarícanos y visitó varios lugares antes de ir al colmado De Jesús, comercio que no pudo ser localizado por reporteros de LISTÍN DIARIO, pero donde, según su testimonio, vio al propietario Nerys de Jesús para pagarle un dinero que le debía y prestarle 20,000 pesos en efectivo que éste le pidió.

Luego se dirigió a la vivienda de un señor, solo conocido en el documento del interrogatorio como Uprá, y le pagó 600 pesos a cambio de una estufa que había empeñado.

Casi al final de la tarde fue hasta la compraventa Berenice, lugar visitado por reporteros de LISTÍN DIARIO, para pagar un par de tenis que había empeñado.

Pese a sus declaraciones, los propietarios del negocio, que está cerca del control de autobuses de Los Guarícanos, no tienen conocimiento de que Henry Daniel haya ido el pasado viernes 15 de junio.

Informaron que las cámaras de seguridad están averiadas desde hace dos semanas y que no recuerdan haber atendido al joven. Una de las posibilidades que plantearon es que probablemente mandó a hacer la diligencia con un motociclista “porque es algo común que se hace”.

Además, dijeron que es imposible recordar si él los visitó en otras ocasiones debido a que van decenas de personas a diario.

Después se dirigió a la casa de un pastor de la iglesia evangélica de Ponce y le pagó dos mil pesos, igual acudió a la casa de un guardia cerca de la vivienda de su madre y le devolvió cuatro mil pesos.

Ninguno de estos lugares pudieron ser localizados.

A las 6:30 de la tarde del mismo viernes se dirigió a la parada de autobuses de Higüey, provincia La Altagracia. Al llegar se hospedó en el Hotel Lara Real donde pagó dos mil pesos. El aspecto de este lugar no le gustó y prefirió tomar un taxi hasta el hotel Génesis, en el sector Los Rosales, donde pagó 5,500 pesos por cinco noches, de las cuales solo duró una, porque se reveló la localización en la que se encontraba a las autoridades.

La Policía Nacional lo arrestó en el municipio Higüey, de la provincia La Altagracia, el pasado domingo. El martes le fue dictada prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplirá por un año en el centro penitenciario del kilómetro 15 de Azua.

King, el abogado, habla de "estado de demencia"

Héctor Acosta King, abogado de Henry Daniel Lorenzo Ortiz, acusado del asesinato de Annerys Peña Reyes, dijo el pasado martes que su cliente le había confesado que asesinó a la joven “bajo un estado de demencia”.

“Él me ha confesado que asesinó a la joven bajo un estado de demencia. Me dijo que bajó al Conde y que sintió que algo demoniaco se apoderó de él y por eso fue que cometió el hecho”, aseguró King.

ALEGATO DE “TENTACIÓN IRRESISTIBLE”

Habla su abogado

Según una versión del abogado del confeso matador de Anneris Peña, su cliente le aseguró que estaba tomando alcohol en una cafetería situada cerca de la joyería y que parece “sintió una tentación irresistible. Pero yo pienso que mi defendido tiene atenuante, porque cuando una persona comete un hecho bajo los efectos del alcohol, tiene un atenuante para que la prisión sea menor”, dijo.

Manifestó que el ministerio público aún no posee todas las pruebas para solicitar un año de prisión preventiva contra su cliente.

“Ellos no tienen aún todas las pruebas que puedan imputarlo”, dijo King.

Daniel Lorenzo Ortiz está acusado del asesinato a Anneris Peña, la empleada de la Joyería Suárez degollada el pasado jueves en el negocio de la calle El Conde.

Henry Daniel, de 21 años, soltero, residente en el sector Los Guarícanos, de Santo Domingo Norte, fue apresado mediante la orden de arresto número 0232-Junio-2018.

Su arresto se produjo el pasado domingo, en Higüey, donde se encontraba alojado en el hotel Génesis, del sector Los Rosales.