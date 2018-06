El aborto: “Es una violencia estructural contra las mujeres”

Wanda Méndez

Santo Domingo

El aborto es una solución machista a los problemas que los hombres provocan a las mujeres, no una solución feminicista como se ha planteado, en opinión del jurista español Benigno Blanco Rodríguez, vicepresidente de la Fundación Red Madre, entidad sin fines de lucro española que ayuda a las mujeres a resolver cualquier problema que tengan durante el embarazo para evitar que aborten.

El especialista en temas de vida, familia y sexualidad sostiene que el aborto se convierte en una estructura de violencia social contra la mujer, para así resolver el problema que tiene durante la gestación.

“Las dejamos embarazadas y luego transmitimos el mensaje de a mí no me digas nada porque si lo tienes es porque tú quieres, y si no abórtalo, y si no quieres abortarlo es porque tú quieres; a mí no me pidas responsabilidades”, figuró el jurista la sentencia machista.

Considera que el aborto es una solución de comodidad del varón y de irresponsabilidad social, porque en la práctica, es violencia estructural contra la mujer, primero, y luego contra el niño no nacido.

“Nuestra experiencia es que cuando se legaliza, se banaliza la conciencia, se van destruyendo todas las barreras morales y el aborto llega a ser algo normal, como la situación obligada a cualquier mujer embarazada en situación de riesgo”, indicó.

Subrayó que lo que queda detrás son muchas vidas de niños no nacidos y muchas mujeres destrozadas, porque todo aborto tiene dos víctimas: el niño que no nace y la mujer que aborta.

Analiza que el aborto normaliza en la conciencia colectiva que se puede resolver el problema a través de la violencia, tras asegurar que “el aborto es violencia”.

Sostuvo que cuando un país da el paso de legalizar el aborto, aunque lo hagan los políticos con la mejor intención del mundo de resolver problemas concretos, no saben las puertas que están abriendo. Advirtió que toda popularidad de un partido puede desaparecer si no se honran los compromisos por el derecho a la vida.

El jurista expuso sus consideraciones sobre el aborto, sus causas y consecuencias durante el Desayuno de LISTÍN DIARIO, que encabezó su director, Miguel Franjul. Asistió acompañado del presidente de la Fundación Palabra y Vida, el obispo de Baní, Víctor Masalles, junto a los directivos de esa organización, René González, Irene Valiente de Oller y Zaida Lagares de Ariza.

Explicó que fue invitado al país por la Fundación Palabra y Vida, porque comparte una profunda preocupación y sensibilización por los problemas de la familia y la defensa de la vida.

Dijo que nota en República Dominicana tensiones políticas y climas de opinión que pretenden empujar la nación a la legalización del aborto, que calificó como uno de los grandes errores de España. “Por eso estoy intentando comentar y ofrecer a los dominicanos la información de lo que nos está pasando en España, cuando hemos despenalizado el aborto, hemos avanzado en la destrucción de la familia, en la imposición de la ideología LGTB”, precisó.

LOS PROBLEMAS EN LA REPÚBLICA DOMINCANA

ROL DE LOS PADRES: Benigno Blanco Rodríguez percibe que en República Dominicana los principales problemas son el desarraigo de la cultura religiosa, la corrupción y el machismo. Empero, observó que en el país se conservan relaciones humanistas que en España se han perdido.

Al preguntarle sobre cómo enfrentar los feminicidios, que están en aumento en el país, señaló que la violencia de género es un problema cultural y de respeto hacia las personas.

Consideró que no se quieren afrontar las causas reales de ese problema. En ese sentido abordó el tema del rol de los padres en la educación de los hijos, para inculcarles una educación en valores, porque entiende que la familia tiene más responsabilidad en la educación.

Motivó a ejercer la paternidad responsable, tras señalar que quien “tira la toalla” no lo logrará, pero el que lo intenta, sí.

“Hoy en día se puede educar, pero hay que ponerse en eso”, exhortó. Blanco Rodríguez se encuentra en el país para dictar varias conferencias sobre el tema “Estado y Familia”. Hoy, a las 6:00 de la tarde, disertará en el salón Verde del Palacio Nacional; mañana miércoles, a las 5:00 de la tarde, expondrá sobre “Política, Estado y Familia”, en el auditorio 1 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). La agenda del experto incluye también una charla sobre Estado y Familia, que dictaría anoche en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).