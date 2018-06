Resumen: Estas son las noticias más importantes de la tarde de este lunes

Santo Domingo

Un niño identificó a Daniel Lorenzo Ortiz mientras fumaba y chateaba en un colmado de Higüey

Daniel Lorenzo Ortiz, quien asesinó el pasado jueves a Anneris Peña, la empleada de una joyería de la calle El Conde, viajó la tarde del pasado sábado a Higüey para tratar de “enfriarse” ante el escarceo de las autoridades.

Amplía Aquí

Daniel Toribio, incluido como testigo por Rondón: “No lo conozco… no firmé contratos”

Daniel Toribio, pasado ministro de Hacienda, asegura que no conoce a Ángel Rondón, quien lo ha señalado como posible testigo de descargo en la petición a la Suprema Corte de Justicia por el caso de sobornos de la empresa Odebrecht.

Amplía Aquí

Peralta revela Gobierno cierra cuatrimestre con superávit de RD$1,022 millones

El Gobierno cerró el primer cuatrimestre del año exhibiendo un superávit ascendente a RD$1,022 millones, según reveló el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Amplía Aquí

Casa donde vivía asesino de Anneris fue robada después que se fugó

La casa en la que tenía menos de un mes viviendo Henry Daniel Lorenzo Ortíz, asesino confeso de Anneris Peña Pérez, fue robada por maleantes después de haber sido allanada por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), el pasado fin de semana.

Amplía Aquí

“El Ñame” Medina, la historia de un preso de La Victoria que triunfa en el boxeo nacional

“Mis hermanos me decían Tyson de niño”, así comenzaba Yomar Medina “El Ñame” a contar la historia que lo llevó de estar recluido en la cárcel de La Victoria a protagonizar una de las carteleras principales de boxeo el próximo 23 de junio en el bajo techo de El Millón, bajo la organización de las empresas Shuan Boxing Promotion & The King of Boxing.

Amplía Aquí

"Incredibles 2" logra el mejor estreno de la historia para un film animado

"Incredibles 2" logró este fin de semana el mejor estreno de la historia en Estados Unidos para un film de animación con una marca estimada de 180 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

Amplía Aquí