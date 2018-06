Daniel Toribio, incluido como testigo por Rondón: “No lo conozco… no firmé contratos”

Santo Domingo

Daniel Toribio, pasado ministro de Hacienda, asegura que no conoce a Ángel Rondón, quien lo ha señalado como posible testigo de descargo en la petición a la Suprema Corte de Justicia por el caso de sobornos de la empresa Odebrecht.

Toribió señala, en una declaración pública, que como ministro no firmó ningún contrato de obras, de servicios o de suplidores.

Ángel Rondón le incluyó en una lista de 103 testigos de descargo, en la que también figuran senadores y otros funcionarios gubernamentales.

A Rondón se le acusa de haber recibido y manejado los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado en República Dominicana la suma de 92 millones de dólares para hacerse de obras públicas.

A continuación el texto completo de la declaración:

En relación con la solicitud del señor Ángel Rondón para que dé testimonio de que no recibí ningún pago o promesas de pago por parte de Él, debo precisar lo siguiente:

NO conozco al señor Ángel Rondón.



El Ministerio de Haciendas NO firma contratos de obras, de servicios o de suplidores, eso le corresponde a cada institución gubernamental contratante, por lo tanto no firmé contratos ni con Odebrecht, ni con ninguna otro constructora o proveedora de bienes y servicios.



De acuerdo con el numeral 18 del artículo 3 de la ley no 492-06 que crea el Ministerio de Hacienda en esta institución SOLO se firman contratos de financiamientos, ya sea con instituciones multilaterales y gubernamentales, o con bancos del extranjero públicos y privados.